好き&行ってみたい「京都府の寺社仏閣」ランキング！ 2位「清水寺」、1位は？ 【2025年調査】
晩秋の冷たい空気に包まれ、街が少しずつ年末の表情を帯び始めました。寺社仏閣の落ち着いた佇まいや、紅葉が名残を見せる境内の景色は、そんな時期にひとときの安らぎを与えてくれます。今回は、訪れてみたくなる魅力あふれる寺社仏閣に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜22日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、寺社仏閣に関するアンケートを実施しました。その中から、「京都府の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「昔から憧れていて去年初めて行き非常に良かったため」（30代女性／奈良県）、「何度行っても飽きない。清水の舞台から見る京都の景色は格別」（40代女性／神奈川県）、「日本の代表的な寺院であり、世界遺産にも登録されており、清水の舞台で知られる本堂からは京都市街の絶景が望め、春の桜、秋の紅葉など、四季折々の美しい風景が楽しめるからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「千本鳥居が連なる風景が綺麗で行ってみたいです」（50代女性／広島県）、「あの無数の赤い鳥居を潜りぬけてみたい、写真でよく見るけど実際に現地で体感してみたい」（40代男性／岩手県）、「鳥居がすごいので見応えがあると思います」（60代女性／静岡県）、「千本鳥居の景観が圧巻で、参拝と同時に非日常を味わえるから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜22日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、寺社仏閣に関するアンケートを実施しました。その中から、「京都府の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
2位：清水寺／42票2位は、清水寺でした。京都市東山区にある北法相宗の大本山で、「清水の舞台」として知られる本堂は、くぎを一本も使わずに組み上げられた懸造が特徴。京都を代表する観光スポットの1つで、世界遺産にも登録されています。特に紅葉の季節には、鮮やかに色づいた周囲の山々とのコントラストが美しく、たくさんの人を魅了しています。
回答者からは「昔から憧れていて去年初めて行き非常に良かったため」（30代女性／奈良県）、「何度行っても飽きない。清水の舞台から見る京都の景色は格別」（40代女性／神奈川県）、「日本の代表的な寺院であり、世界遺産にも登録されており、清水の舞台で知られる本堂からは京都市街の絶景が望め、春の桜、秋の紅葉など、四季折々の美しい風景が楽しめるからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：伏見稲荷大社／79票堂々の1位は、伏見稲荷大社でした。京都市伏見区に位置し、全国に約3万社あるといわれる稲荷神社の総本宮です。稲荷山全体を境内とし、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全などのご利益があるとされます。特に有名なのは、朱色の鳥居が延々と連なる「千本鳥居」の景観で、国内外から多くの観光客が訪れます。鳥居の数は数千本ともいわれ、その中を歩く体験は京都観光のハイライトの1つとなっています。
回答者からは「千本鳥居が連なる風景が綺麗で行ってみたいです」（50代女性／広島県）、「あの無数の赤い鳥居を潜りぬけてみたい、写真でよく見るけど実際に現地で体感してみたい」（40代男性／岩手県）、「鳥居がすごいので見応えがあると思います」（60代女性／静岡県）、「千本鳥居の景観が圧巻で、参拝と同時に非日常を味わえるから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)