「最高にお似合い」松村沙友理、美し過ぎるウエディングフォトを披露！ 「涙でました」「とっても可愛い」
元乃木坂46で俳優の松村沙友理さんは12月7日、自身のInstagramを更新。ピンクのドレスを着用したウエディングフォトを公開し、ファンからは祝福の声が上がっています。
【写真】松村沙友理、美し過ぎるドレス姿
松村さんは「こんなにもいっぱいのおめでとうを頂ける出来事は人生で何度もあるわけじゃないんだろうなと噛み締めながら日々を過ごしております」とコメントし、「本当にみなさまありがとうございます！！」と感謝の気持ちを述べました。
ファンからは「とっても可愛いです」「アップルプリンセスとラ・フランス王子 末長くお幸せに！」「ドレスも可愛い！！！」「良い人に巡り会えて良かったね」「さゆりんごが結婚した事が自分事の様に嬉しくて涙でました」「めちゃめちゃ最高にお似合い素敵すぎますね」との声が集まっています。
(文:勝野 里砂)
感謝の言葉つづる松村さんは「沢山の祝福をありがとうございます」とつづり、5枚の写真を掲載。1、2枚目は、淡いピンク色のドレスを身にまとった松村さんのソロショットです。多幸感あふれる満面の笑みが目を引きます。また、正装した犬とのほほ笑ましいツーショットも。
結婚と妊娠を発表3日には、2匹の犬との写真とともに結婚と妊娠を発表した松村さん。投稿には、ファンのみならず俳優の葵わかなさんやお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおさん、歌手のきゃりーぱみゅぱみゅさんらからも祝福のコメントが寄せられました。さらに、松村さんはこの発表を機にYouTubeチャンネル「松村沙友理・さゆりんごちゃんねる」を新設し、1本目の動画にて現在の心境や今後の活動について明かしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
