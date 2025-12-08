·»Äï¥³¥ó¥Ó¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡ÖM-1¡×½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢»ÒÌò½Ð¿ÈÇÐÍ¥¤Îà¥¢¥é¥µ¡¼ÃÂÀ¸Æü¶á±Æá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡×
¡¡·»Äï¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿Á°ÅÄ²¢»ÖÏº(¤ª¤¦¤·¤í¤¦)¤Î25ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü25ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤§¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¤¡ª¤¢¤é¤µ¡¼¡¼¡¼¡¡´èÄ¥¤ë¤¾¤©¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢7Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¼Ì¤ë»Ñ¤ä¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡¢²¢»ÖÏº¤¯¤ó¡×¡Ö¤½¤Á¤é¤ÏÀÅ²¬¤Ç¤Ï¡¼¡©¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡×¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²¢»ÖÏº(¥Ü¥±Ã´Åö)¤Ï¡¢·»¡¦¹Ò´ð(¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö)¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¨¤À¤Þ¤¨¤À¡×¤ò2007Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¡Ö¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢07Ç¯¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¡ÖPJ ¡Á¹Ò¶õµßÆñÃÄ¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢25Ç¯)¤Ç¤Ï¡¢µßÆñ¶µ°éÂâ¤Î·±ÎýÀ¸Ìò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£