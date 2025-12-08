¡Ö²«¿§¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×°µ´¬¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢35ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Ë¡ÖÆ¬¤«¤éµÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ÇÁ´Éô¡Ä¡×¡ÖÃÏ¾å¤Î³Ú±à¤Ë½»¤à½÷¿À¡×¤ÎÀ¼
¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂÀÅÄËãÈþ(35)¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç°µ´¬¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAloha¡¡1Ç¯¿¶¤ê¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Ï¥ï¥¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ç²«¿§¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ë¤Ê¤êÍ·¤Ö»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¶õµ¤¤òÂô»³´¶¤¸¤ì¤Æµï¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡¡Å·¹ñ¤Î³¤Lanikai Beach¤Ï¡¢³¤¡¢¶õ¡¢Çò¤¤º½ÉÍ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°µ´¬¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²«¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿åÃå»Ñ¡×¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ±¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþ¤·¤µ¤ÏÀ¨¤¤¡×¡ÖÆ¬¤«¤éµÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ÇÁ´ÉôÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÃÏ¾å¤Î³Ú±à¤Ë½»¤à½÷¿À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£