¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂÀÅÄËãÈþ(35)¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç°µ´¬¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖAloha¡¡1Ç¯¿¶¤ê¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¥Ï¥ï¥¤¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ç²«¿§¤¤¥Ó¥­¥Ë¤Ë¤Ê¤êÍ·¤Ö»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¶õµ¤¤òÂô»³´¶¤¸¤ì¤Æµï¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡¡Å·¹ñ¤Î³¤Lanikai Beach¤Ï¡¢³¤¡¢¶õ¡¢Çò¤¤º½ÉÍ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°µ´¬¤Î¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²«¿§¤Î¥Ó¥­¥Ë¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿åÃå»Ñ¡×¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ±¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþ¤·¤µ¤ÏÀ¨¤¤¡×¡ÖÆ¬¤«¤éµÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ÇÁ´ÉôÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÃÏ¾å¤Î³Ú±à¤Ë½»¤à½÷¿À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£