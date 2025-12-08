Ê¿À®¤Î²ÎÉ±¤¬¸ªÁÈ¤ó¤Àà¥¨¥â3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡ÖÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¹¬¤»¡×¡Ö²¿¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×
¡Ö¤´µ¡·ù¤Îhitomi°¹¤µ¤ó¤È¥Ò¥ã¥Û¡Á¥¤¡×
¡¡¡ÖDo As Infinity¡×¤ÎÈ¼ÅÔÈþ»Ò(46)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬àÊ¿À®¤Î²ÎÉ±á¤ÈÊÂ¤Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡11·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿billboard LIVE TOKYO¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖbillboardÅìµþ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤´µ¡·ù¤Îhitomi°¹¤µ¤ó¤È¥Ò¥ã¥Û¡Á¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÅÏÎ¼(54)¡¢²Î¼ê¤Îhitomi(49)¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥ÉÁ´³«¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1999Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÈ¼¤È¡¢90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿hitomi¡£¤È¤â¤ËàÊ¿À®¤Î²ÎÉ±á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤À¤±¤Ë¡ÖÌë·Ê¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹!¡×¡Ö²¿¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤È¡¢´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£