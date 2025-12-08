¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¡ÖÀ¨¤¯Áé¤»¤Æ¤ë¡×90Ç¯Âå¥°¥é¥É¥ë¤Ç³èÌö¡¢45ºÐ½÷Í¥à¥ê¥¢¥ë¤¹¤Ã¤Ô¤óá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤ì¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤ÊÆ°²è¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«?¡×
¡¡90Ç¯Âå¥°¥é¥Ó¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿45ºÐ½÷Í¥¤Îà¤¹¤Ã¤Ô¤óá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÎYouTube»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢7³ä8³ä½÷À¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î´Ö¤Õ¤Ã¤È¸«¤¿¤é¡¢49.8¡óÃËÀ¡¢½÷À50.2¡ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤ÃËÀ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢YouTube¤Çà¤¹¤Ã¤Ô¤óá»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¼ò°æ¼ãºÚ¡£¡Ö¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÇÊä¤¨¤ë¡©¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÇÊä¤¨¤Ê¤¤¡©¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬¾¯¤·¤À¤±½Ð¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤ÊÆ°²è¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¿¡¼¥Ð¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÍç¡¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç¤³¤ì¤À¤±åºÎï¤À¤«¤éÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤¤ì¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÁÇ¤¬1ÈÖ¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÆü¾ï¤ò³À´Ö¸«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥·¥¢¥ï¥»¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ë¼ãºÚ¤Á¤ã¤óÁé¤»¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖºÇ¶á¼ãºÚ¤Á¤ã¤óÀ¨¤¯Áé¤»¤Æ¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡¼ò°æ¤Ï1995Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¼ç¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£97Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥¤¥³¥á¥È¥é¡¼EIJI¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯º¢¤«¤é¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×(TBS¡¢02Ç¯)¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤ÎÌç¡×(¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¡¼¥¹¡¢04Ç¯)¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×(10Ç¯)¡¢¡Ö·³»Õ´±Ê¼±Ò¡×(14Ç¯)¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£