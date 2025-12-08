¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡Ä¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê ¡ß °¦¸¤¤¬Âç½¸¹ç¡ªà²ÈÂ²á¤Ë¸«¤»¤ëà¥ì¥¢¤ÊÉ½¾ðá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡ª¡Ö¥¤¥¸¥ç¥ó¥ÕÁª¼ê¤È¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó♡¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸²È¤ÎÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤è¡×
¡Ö°¦¸¤¤È°ì½ï¤À¤È ¤ß¤Ê¤µ¤ó¹¹¤ËÍ¥¤·¤¤É½¾ð...¡×
¡¡MLBJapan¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬°¦¸¤¤È°ì½ï¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°¦¸¤¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÊú¤¾Ð´é¤Î»Ñ¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬Æ±¤¸¤¯°¦¸¤¤Î¥«¥ë¥í¥¹¤òÊú¤¨¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥ÕÁª¼ê¤Î°¦¸¤¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¡¡°¦¸¤¤È¤Î¾Ð´é°î¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡Ö°¦¸¤¤È°ì½ï¤À¤È¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¹¹¤ËÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤Î¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¤¥¸¥ç¥ó¥ÕÁª¼ê¤È¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó♡¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÃ«¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤À¡ª¡×¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥«¥ë¥í¥¹¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¸À¤¦¤è¤ê¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸²È¤ÎÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£