「Travis Japan」の松田元太（26）が8日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。両親からキレられたという出来事を明かす場面があった。

この日は同グループメンバーの吉澤閑也、七五三掛龍也、川島如恵留がゲスト出演。メンバーのヤバい素顔を暴露することになり、七五三掛は「元太はお金を払わずに逃走します！」とぶっちゃけた。

松田とは父親同士が仲が良いとし、今年七五三掛の家族と松田の家族がそろって食事をしたことがあったと回顧。そこで松田は「みんなでお酒を飲もうよ」と率先して酒を注文し楽しんだという。

だが食事が終わる直前に、松田が突然「ちょっと整体に行ってくるわ」と整体の予約が入っていると一人退席してしまった。残された七五三掛らが会計を見ると「元ちゃんが頼んでいたお酒が1杯何万円っていうお酒で。会計が何十万っていう会計になっちゃって」。松田もおらずどうしようとなったところ、松田の父が「仕方ない、俺が払う」と結局全額支払ったとした。

スタジオで共演者らから責められた松田は、当初は参加する予定ではなく先に整体を予約していたと言い、「だから俺は悪くないっす」と言い張った。「いいお店行って飲まない人っているんすか？」と開き直った。

それでも「なんで俺は整体に行った」と自問自答し、父親からは怒られなかったかと問われると「マジでキレられました」と赤裸々告白。「なんなら母親の方にちゃんと怒られました。“あれはないわ”って」と続けた。

「でも俺もねえわと思って」と松田。MCの「ハライチ」澤部佑が「お父さんと七五三掛家とみんなに謝らないと」と促すと、「七五三掛家の皆さま、松田家の皆さま、ごめんない」と謝ったものの、「ダルいわ！何これ！」とふてくされた。

澤部らが「こいつヤバい！態度悪い！」と笑いながらツッコミを入れると、「ハライチ」岩井勇気は「整体師の人にも飲んでから行っちゃってすいませんって」と再び謝るように指導。松田は「整体師の方、飲んでから行ってすいませんでした」と頭を下げたが、再び「マジダッる」と冗談めかして笑わせた。

だが最後には「気をつけようかな…」としっかりと反省していた。