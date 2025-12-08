Ê¿ÌîÎ®²Â¡ÖÄ´»Ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡WÇÕ³«Ëë¤Ø¡¢¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤â¼ê±þ¤¨
¡¡¡ÚÄ¥²È¸ý¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë³«ËëÀï¡Ê10ÆüÍ½Áª¡¢12Æü·è¾¡¡Ë¤ÎÎý½¬¤¬8Æü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤ÎÄ¥²È¸ý¡¦Ì©±ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃË»Ò¤ÇWÇÕ3µ¨Ï¢Â³¼ïÌÜÊÌÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÌîÎ®²Â¡ÊINPEX¡Ë¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤¢¤È2¥«·î¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä3²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾¤¹¤ë¡Ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯¤â·è¤á¤é¤ì¤Æ´¶¿¨¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¾ì¤ÇÁ°½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤Î¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£Ä¶Âçµ»¤òÏ¢Â³¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¼ê±þ¤¨¤ÏÂç¤¤¯¡Öºòµ¨¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£