北斗晶、畑で収穫した食材使った夕食メニュー公開「ホッとする食卓」「料理上手で憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/12/08】元プロレスラーでタレントの北斗晶が12月7日、自身のInstagramを更新。夕食の食卓を公開した。
【写真】58歳元プロレスラー「ホッとする食卓」おかずズラリ並んだ夕食メニュー
北斗は「我が家の今日の夕食」とコメントし、畑で収穫したという大根の煮込みや焼き魚などのおかず4品と栗の入った赤飯、味噌汁がずらりと並んだ和食メインの食卓を公開。「年越しに向けて冷凍庫掃除にそろそろ 冷凍物食べ尽くし料理を作って食べないと！！また、奥の方の冷凍物は化石化してるんだろうな〜」と綴った。
この投稿に、ファンからは「ホッとする食卓」「料理上手で憧れる」「すごく美味しそう」「栄養満点」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
