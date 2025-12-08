ゆきぽよ、へそピ輝くトラ柄大胆コーデ披露「攻めてる」「破壊力すごい」と話題
【モデルプレス＝2025/12/08】タレントのゆきぽよが12月7日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳ギャル「攻めてる」へそピ輝くトラ柄＆極限ホットパンツコーデ
ゆきぽよは、歌手Tylaのライブを訪れた際の写真を投稿。編み込みヘアに大ぶりアクセサリー、トラ柄トップス、ショートボトムを組み合わせてた姿で笑顔をカメラに向けてポーズを決めている写真を公開している。トップスは大胆にお腹が見えるデザインでへそピアスが光るエネルギッシュな姿を披露している。
この投稿には「圧倒的存在感」「似合いすぎ」「攻めてる」「破壊力すごい」「可愛すぎる」「想像以上」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ゆきぽよ、存在感あるライブコーデ披露
◆ゆきぽよの投稿に反響
