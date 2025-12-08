フジ生野陽子アナ、ニットワンピから美脚チラリ「清楚で素敵」「お似合い」の声
【モデルプレス＝2025/12/08】フジテレビの生野陽子アナウンサーが12月7日、自身のInstagramを更新。自身がメインキャスターを務める同局系「FNN Live News イット！」（毎週土曜・日曜午後5時30分〜）の衣装ショットを公開した。
【写真】人気フジアナ「ピンクがお似合い」美脚際立つワンピ姿
生野アナは「この土日も『Live Newsイット！』をご覧いただきありがとうございました」とコメントし、衣装ショットを公開。美しい脚がのぞくピンクの膝下丈のニットワンピース姿と、白シャツに黒いロングスカート姿の2種類を披露した。
この投稿に、ファンからは「清楚で素敵」「綺麗」「笑顔が可愛い」「ピンクがお似合い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
