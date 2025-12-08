

Snow Man

Snow Manの完全撮り下ろしのカレンダーが2026年3月26日に発売することが決定した。

スクールルック、フォーマル、サマー、お家デート、パーティなど、様々なテーマで撮影した9人を全70ページで表現した。ここでしか読めないインタビューも。

特別付録としてオリジナルクリアポーチとポラロイド風カードを同梱。オリジナルクリアポーチはカレンダーの収納ケースとしても使用できる。

2025年12月8日12時00分から各書店、CDショップ及びオンラインショップにて予約受付を開始。※各書店、CDショップ及びオンラインショップで予約数に達し次第販売は終了となる。

商品概要

名称：Snow Man オフィシャルカレンダー 2026.04-2027.03本体：卓上カレンダー(全70ページ) ＆ 木製台座特別付録：（１）オリジナルクリアポーチ

（２）ポラロイド風カード(10枚)価格：3,960円（税込）予約開始：2025年12月8日(月) 12時00分〜発売日：2026年3月26日(木)販売先：全国の各書店、CDショップ、及びオンラインショップ※カレンダーのお取り扱いについては直接ショップにご確認ください。販売元：MENT RECORDING inc. ※内容は変更となる場合あり。