８日の東京株式市場は売り買い交錯も取引終盤は強い動きとなり、日経平均株価は上げ幅こそ限定的ながら後場は高値で引けている。



大引けの日経平均株価は前営業日比９０円０７銭高の５万０５８１円９４銭と反発。プライム市場の売買高概算は１９億５４０４万株、売買代金概算は５兆１９１億円。値上がり銘柄数は１２６７、対して値下がり銘柄数は２８３、変わらずは５９銘柄だった。



きょうの東京市場では朝方は様子見ムードが強く不安定な値動きで、寄り付き高く始まったあとは急速に値を消しマイナス圏に沈んだ。しかし、下値抵抗力も発揮、その後は徐々に水準を切り上げる動きに転じた。前週末の米国株市場ではＮＹダウが反発し、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は４日続伸と上値指向を鮮明とした。発表が遅れていた９月のＰＣＥデフレーターや１２月のミシガン大学消費者態度指数などがインフレ圧力の限定的なことを示唆し、今週行われるＦＯＭＣでの利下げがほぼ確実視される状況となっている。これを受けて、東京市場でもリスク許容度の高まった海外投資家などの買いが幅広い銘柄に流入。国内長期金利上昇が続くなか、株式市場には向かい風も意識されるが、一方で高市政権の打ち出す積極的な財政政策への期待が株価を下支えした。値上がり銘柄数は全体の８割近くを占めた。



個別では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が上昇、フジクラ＜5803＞も商いを膨らませ大きく水準を切り上げた。ディスコ＜6146＞も買いが優勢だった。三菱重工業＜7011＞が物色人気を博し、サンリオ＜8136＞も買いを集めた。日本新薬＜4516＞、フォーカスシステムズ＜4662＞が値を飛ばし、ユー・エム・シー・エレクトロニクス＜6615＞はストップ高に買われた。低位ではＫＬａｂ＜3656＞が急上昇した。月島ホールディングス＜6332＞、三菱化工機＜6331＞も大幅高。



半面、売買代金トップとなったソフトバンクグループ＜9984＞が安く、レーザーテック＜6920＞も軟調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞などメガバンクが売りに押され、東京電力ホールディングス＜9501＞も値を下げた。大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞、ダブル・スコープ＜6619＞、イオン＜8267＞が大幅安、竹内製作所＜6432＞、日本空調サービス＜4658＞などの下げも目立つ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

