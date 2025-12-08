¼Â¤Ï¡ÖÈþËâ½÷¡×¤Ï¥â¥Æ¤Ê¤¤¡©¡¡ÃËÀ¤¬Áª¤Ö¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¤50Âå½÷Í¥¡×¤Ë¸«¤ë¡È»È¤¤¸º¤ê¡É¡ÈÉ×¤Î±Æ¡É¤ÎË¡Â§
¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢È¾Ê¬¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×
¡¡
¡¡11·î16Æü¤Ë50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆâÅÄÍµª¡£ÃÂÀ¸Æü¤ËÀèÎ©¤Á10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È´î¤Ó¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¼ã¤¹¤®¡×¡ÖÈþËâ½÷¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈþ½÷¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°½÷Í¥10¿Í¡¿¡ÖÃËÀ¿Íµ¤¥¼¥í¡×¤Î²Î¼êºÊ¤â
¡¡1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆâÅÄ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë50Âå¤ËÆÍÆþ¡½¡½¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö50Âå½÷Í¥¡×¤Î¿Íµ¤ÀªÎÏ¿Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤Ç¤Ï30Âå¤«¤é60Âå¤ÎÃËÀ300¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡Ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÚÌµÅ¨¤Î¡ÖÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡×¿Íµ¤¤ò¡È¿·´é¡É¤¬Ä¶¤¨¤¿¡Ä¡¡30Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀ300¿Í¤Î¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¤50Âå½÷Í¥¡×¡Ûµ»ö¤ò»²¾È¡Ë¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¤¢¤ê¡Ë¡£
1°Ì ÆâÅÄÍµª¡Ê50¡Ë 52É¼
2°Ì ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê56¡Ë 50É¼
3°Ì µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë 36É¼
4°Ì ¿¹¹âÀéÎ¤¡Ê56¡Ë 35É¼
5°Ì ¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê52¡Ë 31É¼
6°Ì ±ÊºîÇîÈþ¡Ê55¡Ë 29É¼
7°Ì ¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë 26É¼
8°Ì ÃÉ¤ì¤¤¡Ê54¡Ë 25É¼
9°Ì Å·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¡¦¾ïÈ×µ®»Ò¡Ê53¡Ë 24É¼
ÈþËâ½÷¤Ç¤Ê¤¯Èþ½÷
¡¡·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊõÀô·°¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤ë¤«¡£
¡Ö·ÝÇ½»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤¿¼ã¸«¤¨¡Ä¡Ä¡È50Âå¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¶Âç·¿¿·¿Í¡¢ÆâÅÄÍµª¤Î1°Ì¤Ï´°Á´¤ËÇ¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÆâÅÄÍµª¤Ë2É¼¤Î¶Ïº¹¤ÇÇ÷¤Ã¤¿2°Ì¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤¬¤è¤¯¤Õ¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£ÀÐÅÄ¤Ï¤â¤¦²¿Ç¯¤â¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó50Âå½÷Í¥¡É¤Ç¤·¤¿¡£¡È´ñÀ×¤Î50Âå¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¦6Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÆâÅÄ¤ÈÉ¼¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡
¡¡ÆâÅÄ¤Ë¤Ï¡Ö50Âå¤ËÆÍÆþ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ì¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë´¶¡×¤È¡Ö½é¡¹¤·¤µ¡×¡£ÍèÇ¯¤ÏÆâÅÄ¤òÈ´¤ÊÖ¤¹²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÊõÀô¤µ¤ó¡£
¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡ÈÈþ½÷¡É¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡ÈÈþËâ½÷¡É¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¼ãºî¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ï¡ÈÈþËâ½÷¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡È¤ª¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´Þ¤ó¤Àµ¤¸¯¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡£ÃËÀ¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤òÄ¶±Û¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¡ÈÈþ½÷¡É¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½é¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¤¿¤êÌò¤äÂåÉ½ºî¤¬ÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¡¢¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£Ëå¤Î¤Ò¤«¤ê¤ÏÄ«¥É¥é¼ç±é¤Ç¤À¤¤¤Ö¡È¤³¤¹¤é¤ì¤¿´¶¡É¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡È»È¤¤¸º¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Î¤Î½é¡¹¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡×¡ÊÊõÀô¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡À¤´ÖÅª¤Ë¡ÖÈþËâ½÷½÷Í¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¡¢Ê¿»ÒÍýº»¡¢¿ùËÜºÌ¤é¤ÎÌ¾¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆÈ¿È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¶¯¤ß
¡¡ÈþËâ½÷¤Ç¤Ê¤¯Èþ½÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢»È¤¤¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¡×¤ä¡Ö¿ÍºÊ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¡ÖÆÈ¿È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆâÅÄÍµª¤âµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤âÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µÉ×¤¬ÃÏÌ£¤À¤Ã¤¿¤ê°ìÈÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡ÈºÊ¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Çö¤¤¡£µÕ¤ËµÚÀî¸÷Çî¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÉ¤ì¤¤¤Ï¡¢°ìÀÚ¡ÈÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤É×ÉØ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¾ïÈ×µ®»Ò¤â·àºî²È¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿µÈÀ¥¤Ë¤Ï¡Ö¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆ±¤¸¤¯¸µ¥ä¥ó·Ï¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¤Û¤É¤Ï¤¢¤±¤Ã¤Ô¤í¤²´¶¡¦¥¬¥µ¥Ä´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡×¡ÖÂçÊª²Î¼ê¤Î¸µºÊ¤È°ìÈÌ¿Í¤Î¸µºÊ¤Î°ã¤¤¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤òÉ×¤Ë»ý¤Ä4°Ì¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¤È5°Ì¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤à¤·¤íÉÔ¿Íµ¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡È¥¤¥±¥á¥óÉ×¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¹©Æ£ÀÅ¹á¡£ºÊ¡¢Êì¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´é¤ò»ý¤Á¡¢²½¾Ñ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÆÈÆÃ¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤Î¶½Ì£¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¥à¥¿¥¯¤Î´é¤¬¥Á¥é¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¹¾¸ýÍÎ²ð¤ÎºÊ¡¦¿¹¹â¡¢È¿Ä®Î´»Ë¤ÎºÊ¡¦¾¾Åè¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç·òÆ®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹¹â¤Ï¼ã¤¤Æü¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤¬ÁÔÂç¤ÊÁ°¥Õ¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤´Ö¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÆÃ°Û¤Ê»ëÀþ¤òÁ÷¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ËÜ¿Í¤ÎÏª½Ð¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Î°ÂÄê¤Î½ç°Ì¤Ç¤Ï¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÊõÀô¤µ¤ó¤¬º£²ó¡¢¤â¤Ã¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¾Åè¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë
¡Ö¤½¤â¤½¤â¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤Ç½÷À¥¦¥±¤Î¤¤¤¤¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Ï¡¢ÃËÀ¥¦¥±¤â¤¤¤¤¡£1999Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØËâ½÷¤Î¾ò·ï¡Ù¤Ç¤ÏÁê¼êÌò¤Î¥¿¥Ã¥¡¼¤ò¸ýÀâ¤¤¤¿¤È±½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡ØGTO¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿È¿Ä®¤ò°ð¿¹¤¤¤º¤ß¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤µ¤»¤Æ·ëº§¡£¾å¾º»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤Æù¿©·Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¤Îºù»ÒÌò¤Ç¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¥º¥ë¤¯²Ä°¦¤¯ÃË¤ËÕ»¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Èà½÷¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï2ÃúÌÜ³¦·¨¤Ç¤â¿Íµ¤Ê¨Æ¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤êÃË¤È½÷¤ÈÆóÃúÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥¦¥±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤â¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»ÒÌò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¡È¸½Ìò´¶¡É¤â¤¢¤ëÆÇ¿Æ¤Ã¤Ý¤¤Ìò¤É¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤ÎÈþ½÷ÏÈ¤Ï30Âå¤«¤éÀè¤¬¥¥Ä¥¤¡£Èà½÷¤Ï¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¤Ê¤É¥¢¥¯¤Î¶¯¤¤Ìò¤â±é¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Êì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿§¤ËÀ÷¤Þ¤é¤º¡¢»È¤¤¸º¤ê¤·¤Ê¤¤µ©Í¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÃæ¤ÇÊõÀô¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤â²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤½÷Í¥¡×¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
Íµª¤Á¤ã¤óºÇ¶¯Àâ
¡Ö²áµî¤Ë¼èºà¤ÇÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢¿¹¹âÀéÎ¤¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤³¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÆâÅÄÍµª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1992Ç¯¤Î½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤â¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½ºî¤¬¤Ê¤¯ÊÑ¤Ê¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ä«¥É¥é¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÁáÀÂ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î»ÐÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ç¸µµ¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤Ï¤«¤Ê¤²¤Ê°õ¾Ý¤Î¡ÈÀµÅýÅªÈþ¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡Á¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡¢¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç50ºÐ¤«¡ª¡¡¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¿ÍÀ¸È¾Ê¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é50ºÐ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤Èºø³Ð¤¹¤ë¡£¼Â¤Ï¥Ü¥¯¤Ï»Ïµå¼°¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î»Ïµå¼°¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤â²ÚÎï¤Ê¤¦¤¨¡¢Æ°¤¤¬Ææ¤Ê¤¯¤é¤¤¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤È¡£Ã±½ã¤ËÀ¸¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¶½Ì£¿¼¤¯¤Æ¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤¢¤È³ØÀ¸»þÂå3Ç¯´ÖÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÖÍµª¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤ÈÊõÀô¤µ¤ó¡£ËèÇ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡È50Âå½÷Í¥¡É¥ì¡¼¥¹¡£¡Ö59ºÐ¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¡¢Èà½÷¤¬¼ó°Ì¤ò¼é¤ì¤ë¤«¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ÊÔ¡ÖÌµÅ¨¤Î¡ÖÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡×¿Íµ¤¤ò¡È¿·´é¡É¤¬Ä¶¤¨¤¿¡Ä¡¡30Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀ300¿Í¤Î¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¤50Âå½÷Í¥¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢30Âå¤«¤é60ÂåÃËÀ¤Î¥ê¥¢¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô