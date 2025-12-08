ÌµÅ¨¤Î¡ÖÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡×¿Íµ¤¤ò¡È¿·´é¡É¤¬Ä¶¤¨¤¿¡Ä¡¡30Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀ300¿Í¤Î¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¤50Âå½÷Í¥¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ç¡¢50Âå¤Ç¤â¼ã¤¯Èþ¤·¤¤½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¾ï¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Î½÷Í¥¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦½÷Í¥¤ÏÃ¯¤«¡¢Á´¹ñ¤Î30Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀ300¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖºÇ¶á¤Î50Âå¡¢¼ã¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡ª¡×2ÅÙ¸«É¬»ê¤Î¸Þ½½Ï©Èþ½÷¤¿¤Á¡¿¡ÖÍýÍ³¡×¤ËÇ¼ÆÀ¤Î·÷³°½÷Í¥¤â
¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¡É½÷¡É¤È¤·¤Æ¤Î¸½Ìò´¶¤¬
¡¡9°Ì¤ÏÆ±Î¨¤Ç2¿Í¡£1¿Í¤ÏÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¡£¥¢¥é¥«¥ó¤Ë¤·¤Æ¥·¥ß¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤Æ©ÌÀÈ©¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢ÈþÇò²½¾ÑÉÊ¤ÎC§®¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ³¤á¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡×¤ä¡Ö½÷À¤¬Áª¤Ö¥¤¥¤½÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¤ë½÷¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¡Ö»Ð¸æÈ©¡×¡Ê53ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë¤ä¡¢¡ÖÍê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê²¬»³¸©¡¦41ºÐ¡Ë¤È¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿ÃËÁ°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬À¨¤¤¡×¡Ê´ä¼ê¸©¡¦49ºÐ¡Ë¤È¡¢Õ»¤Ó¤Ê¤¤¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Ë¤¸¤à¥ª¥È´¶´¶¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯9°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾ïÈ×µ®»Ò¡Ê53¡Ë¡£1993Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö°Ëâ¤ÎKISS¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¼Ú¶â¶ì¤«¤éÌë¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤ò±é¤¸¡¢Á¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç¡¢¥È¥è¥¨¥ÄÊ±¤¹¤ë¼ª¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÀÄÇ¯¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ËÎø¤¹¤ë½÷À¤ò±é¤¸¡¢¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï±é½Ð²È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÄÍ·½»Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¡ÖÈþ¿Í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤µ©Í¤ÊÂ¸ºß¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦59ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦63ºÐ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï·ëº§¤·¤Æ50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡8°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÃÉ¤ì¤¤¡Ê54¡Ë¡£ÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¸å¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡ÖÉð»Î¤Î°ìÊ¬¡×¤Ç¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊºÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¡¢Ä¹¤¯Ì³¤á¤¿¡Ö¶âÇþ¡×¤ÎCM¤Ç¤Î²ÄÎù¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¡Ö½Ê¤ä¤«¤À¤«¤é¡×¡ÊÀÐÀî¸©¡¦69ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¥¥ì¥¤¡×¡Ê·²ÇÏ¸©¡¦61ºÐ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¾åÉÊ¤Ç½Ê¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤ÄÌ¥ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤¿¡£
¡¡7°Ì¤Ï¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¡£¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä±Ç²è¡Ö°¿Í¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½ºî¤âÂ¿¤¯·ø¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿¼ÄÅ¡£º£Ç¯¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç52ºÐ¡©¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Çµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤¬¡¢Á´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦42ºÐ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡È¤Õ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê²Æì¸©¡¦59ºÐ¡Ë¤È¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹¥´¶¤ò´ó¤»¤ë¿Í¤â¡£
¡È²Ä°¦¤¤¡É50Âå¡¢Ï·¤±¤Ê¤¤¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÏÌµÅ¨
¡¡6°Ì¤Ï±ÊºîÇîÈþ¡Ê55¡Ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ribbon¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀäÂÐÅª¤Ê¿Íµ¤¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°Ää»ß¸å¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¡¢±Ç²è¡ÖÈ¬ÆüÌÜ¤ÎÀæ¡×¤ä¡ÖÄ«¤¬Íè¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¥ì¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤µ¤â°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦48ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÆ¸´é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦42ºÐ¡Ë¤Ê¤É¡¢50È¾¤Ð¤Ë¤·¤Æ¡É´ñÀ×¤ÎÆ¸´é¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤Ï¤¤¤Þ¤À·òºß¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±éµ»¤¬¾å¼ê¤¤¡×¡Ê¹Åç¸©¡¦36ºÐ¡Ë¤È±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤â¡£
¡¡5°Ì¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò(52)¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Î¶Ì¤ÎÍÁÁÀ¤¤¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤«¤é¡¢¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê²ÈÀ¯ÉØ¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´¿È¤«¤éÉº¤¦ÉÊ³Ê¤ÈÈþ¤·¤µ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡¢
¡ÖÆ´¤ì¤ÎÊý¡£¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ÇÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤ì¤¤¤¹¤®¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¦68ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÀÎ¤«¤éåºÎï¤À¤«¤éºÐ¤òÁý¤·¤ÆåºÎï¤¹¤®¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ê²Æì¸©¡¦34ºÐ¡Ë¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡4°Ì¤Ï±Ê±ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î½÷²¦¡¦¿¹¹âÀéÎ¤(56)¡£¡Ô»ä¤¬¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Õ¤È²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤Ê¤ó¤È30Ç¯¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢°ì¸þ¤Ë¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÇÈþËâ½÷´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼ã¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¦49ºÐ¡Ë¡¢¡ÖµÓ¤¬¤¤ì¤¤¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦63ºÐ¡Ë¤ÈÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¡£30Ç¯´ÖÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Ï¤º¡£
¼«Á³ÂÎ¤ÊÀ¸¤¤¶¤Þ¤äÌþ¤··Ï¤¬¿Íµ¤
¡¡3°Ì¤ÏµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò(50)¡£¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤Î¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¤ä¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë Ä¹´üÌ¤²ò·è»ö·ïÁÜººÈÉ¡×¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÖÈþ¿Í¤À¤«¤é¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦35ºÐ¡Ë¡¢¡ÖåºÎï¤ÇÍ¥¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦35ºÐ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¼þ¤ê°Ê¾åÇ¯²¼¤Î¥á¥ó¥º¤â¤³¤¾¤Ã¤ÆÇ§¤á¤ëÈþ¤·¤µ¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÁý¤·¤Æ¤¤¤¯ÈþËÆ¤Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦65ºÐ¡Ë¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡2°Ì¤Ï50É¼¤ÇÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê56¡Ë¡£¾¯¤·Á°¤ËÈ±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢SNS¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¡£¤½¤ó¤Ê¼«Á³ÂÎ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤«¤é¤â¡ÖÆ´¤ì¡×¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤è¤¤¡£¤¤ì¤¤¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦56ºÐ¡Ë¤ä¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Í¥¤·¤½¤¦¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦35ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤ËÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê¹Åç¸©¡¦48ºÐ¡Ë¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌ¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ëÌ¥ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ52É¼¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î16Æü¤Ë50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆâÅÄÍµª¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ©¤ÎÄ¹¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£40Âå¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤½¤Î¼ã¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÈà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£
¡ÖÇ¯Îð¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤Á´Á³Ï·¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡¦49ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÊÄ¹ºê¸©¡¦54ºÐ¡Ë¤È¡¢´ñÀ×¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈþ¿Í¤ÇÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÊµÜ¾ë¸©¡¦69ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦55ºÐ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºÏ¯¤é¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÎÍýÍ³¡£
¡¡50Âå¤È¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·Æþ¤ê¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯60Âå¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥È¥Ã¥×¤ÏºÇÇ¯¾¯¤ÎÆâÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢50Âå¸åÈ¾¤Î½÷Í¥¤¿¤Á¤ÎÀª¤¤¤â¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ±¤¤¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¸åÊÔ¡Ö¼Â¤Ï¡ÖÈþËâ½÷¡×¤Ï¥â¥Æ¤Ê¤¤¡©¡¡ÃËÀ¤¬Áª¤Ö¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¤50Âå½÷Í¥¡×¤Ë¸«¤ë¡È»È¤¤¸º¤ê¡É¡ÈÉ×¤Î±Æ¡É¤ÎË¡Â§¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Å·ÌîÆá²Ì
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô