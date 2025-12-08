サンリオ、偽アカウントに注意喚起 「キャンペーンを行っておらず」不審なDMも説明
サンリオが8日、公式サイトにて、偽アカウントへの注意を呼びかけた。
【画像】サンリオ、偽アカ注意を呼び掛ける投稿
同サイトでは「【注意喚起】偽アカウントにご注意ください（サンリオ【公式】Xアカウント）」と題し、公式のXアカウント「@sanrio_news」について「巧妙に装ったなりすましアカウント（偽アカウント）の存在が確認されました」と報告した。
続けて「サンリオ【公式】Xアカウントでは現在（2025年12月）キャンペーンを行っておらず、当該アカウントとは一切関係ございません」と説明。「万が一、不審なDMを受け取られた場合はDMの削除、アカウントのブロック、不正報告等によるご対応をお願い申し上げます」と言及し、「不審なDMを受信した場合は、必ず送信元をご確認ください」と注意を呼びかけた。
