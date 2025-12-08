¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÌîµåÉô¤òµÙ»ß¤Ø¡¡¹½Â¤²þ³×¤Î°ì´Ä¡¢26Ç¯¤Ç
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï8Æü¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤ò2026Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙÉô¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹½Â¤²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ÊHD¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¡¦¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÙÉô¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥Ñ¥ÊHD¤Ï¹½Â¤²þ³×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç·×Ìó1Ëü¿Í¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½»ÂðÀßÈ÷»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°ÇäµÑ¤Ê¤É¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîµåÉô¤Ï1950Ç¯¤ËÆð¼°ÌîµåÉô¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¡¢52Ç¯¤Ë¹Å¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë43ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¾¡¡¢½àÍ¥¾¡2ÅÙ¤º¤Ä¤ò¸Ø¤ë¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³Âç²ñ¤Ë¤Ï57ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ½àÍ¥¾¡1ÅÙ¡£