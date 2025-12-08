8日の関東は広く晴れて、南寄りの暖かな風が吹き込んだため気温が上昇。各地で11月上旬〜中旬並みの暖かさとなりました。ただ、夜は次第に北寄りの風が強まり、一気に冷えてくるでしょう。



■朝はブルっ 昼間はポカポカ 寒暖差非常に大きく

8日の関東は、放射冷却がきいたため朝は冷え込み、東京都心も最低気温は4.2℃と、5℃を下回りました。練馬や府中では気温が1℃台まで下がり、通勤・通学時間帯は厚手のコートやダウンジャケット、手袋やマフラーといった冬の装いが多くみられました。

ただ、日中は南寄りの暖かな風が吹き込んだだめ気温がぐんぐん上昇し、最高気温は、東京都心で17.6℃、府中では19.5℃と20℃に迫る暖かさになりました。

朝は冷えこみ、昼間は気温が上がったため、各地で寒暖差が非常に大きくなっていて、特に、千葉県の市原市牛久や茨城県の大子では、その差が20℃以上になりました。

■夜は冷たい北風で気温急降下

昼間は上着がいらないほどの暖かさでしたが、夜は冷たい北寄りの風に変わる見込みで、一気に冷えてきそうです。気象庁の時系列予報によると、8日午後9時の時点で、東京都心や横浜、千葉では12℃、前橋や水戸で9℃、宇都宮で8℃の予想で、北風もやや強まるので、体感的にはこの数字以上に寒く感じるでしょう。この後お出かけする方や、お帰りが夜遅くになる方は、服装に注意が必要です。

■土曜は東京で最高気温9℃ 一気に真冬並み寒さに

そして、9日は上空に冷たい空気が流れ込み、気温もぐっと低くなりそうです。

日中の最高気温は、東京や横浜、さいたま、千葉で13℃、前橋や水戸で12℃、宇都宮で11℃の予想で、8日と比べて5℃以上低くなる所が多いでしょう。

その後、11日（木）には再び気温が上がり、15℃を上回る所が多くなりますが、12日（金）以降は再び上空に冷たい空気が流れ込んで気温が急降下。東京都心も12日（金）は11℃、13日（土）には9℃と、この冬はじめて最高気温が10℃に届かない予想です。

週後半には一気に“真冬並み”の寒さになりますので、日ごとの気温差による体調の変化には十分お気をつけください。