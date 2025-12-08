B1群馬の藤井祐眞が個人通算3P成功数900本目を達成…Bリーグ史上6人目

12月7日、B1群馬クレインサンダーズの藤井祐眞が、Bリーグにおいて3ポイント成功数個人通算900本を達成した。

節目の記録まであと4本と迫っていた藤井は、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第12節、富山グラウジーズとのGAME2に先発出場した。前半で3ポイントを1本成功させると、後半序盤にリズムを掴み2本成功させた。リードチェンジが続く中、第3クォーター残り時間2分41秒にこの日4本目の3ポイントをヒットさせ、通算900本に到達した。B1リーグ戦通算900本の達成者はこれで6人目となった。

島根県出身で、12月23日に34歳の誕生日を迎える藤井は、178センチ75キロのポイントガード。拓殖大学から当時NBLの東芝ブレイブサンダース神奈川（現川崎ブレイブサンダース）に入団し、キャリアをスタートさせた。そして2024－25シーズンに群馬へ移籍。今シーズンは20試合中12試合で先発出場し、1試合平均10.0得点1.9リバウンド2.4アシストをマークしている。

■Bリーグ戦歴代3ポイント成功数ランキング



1位：富樫勇樹（千葉J）1225本



2位：安藤誓哉（横浜BC）1031本



3位：辻直人（群馬）1016本



4位：岸本隆一（琉球）1008本



5位：金丸晃輔（佐賀）916本



6位：藤井祐眞（群馬）900本



7位：安藤周人（A東京）888本



8位：遠藤祐亮（宇都宮）855本



9位：D.J・ニュービル（宇都宮）837本



10位：狩野祐介（福岡）749本



※記録は12月7日試合終了時点のもの

