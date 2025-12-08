大阪のレイ・パークスジュニアが代表選出のためB1欠場…フィリピン連盟「心より感謝」SEA Games参戦へ

12月8日、B1の大阪エヴェッサは、レイ・パークスジュニアが『SEA Games2025』に参加するフィリピン代表に選出されたことを発表した。

現在32歳のパークスジュニアは、193センチ96キロのシューティングガード。2021－22シーズンにアジア特別枠選手としてBリーグデビューを果たし、2024年オフに名古屋ダイヤモンドドルフィンズから大阪へ移籍した。

所属2年目となる2025－26シーズンは、ここまでB1リーグ戦の全20試合に先発出場し、1試合平均27分18秒のプレータイムで13.4得点3.5リバウンド1.3アシストを記録。チームの貴重な得点源として活躍している。

『SEA Games』は2年毎に開催される東南アジア最大規模のスポーツ大会で、12月9日から20日まで試合を行う予定。Bリーグのレギュラーシーズンが開催中のため、パークスジュニアは12月10日の宇都宮ブレックス戦、12月13日と14日の横浜ビー・コルセアーズ戦を欠場する予定だという。

なお、フィリンバスケットボール連盟が公開している代表メンバーには、元京都ハンナリーズのジェイミー・マロンゾ、元三遠ネオフェニックスのサーディ・ラベナ、元川崎ブレイブサンダースのマシュー・ライトらも選出。

同連盟は「フィリピン・バスケットボール・アソシエーション、フィリピン大学体育協会、NCAAのパートナーの皆様、ならびに日本のBリーグの皆様には、選手たちが国を代表して競技に参加する機会を賜り、心より感謝申し上げます」と、コメントを寄せた。





【動画】レイ・パークスジュニアが今季最多得点…プレーダイジェスト映像