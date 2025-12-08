円陣ダッシュに落とし穴…ハムストリング痛めてキックオフ前に負傷交代「これ以上不運なことはない」
7日に行われたAリーグ(オーストラリア)のアデレード・ユナイテッド対ブリスベン・ロアーで、キックオフ前の円陣直後に選手が負傷するアクシデントが発生した。
思わぬ負傷が発生したのは前半キックオフの直前。ブリスベン・ロアーの各選手が円陣を組んでからそれぞれのポジションへダッシュで飛散した際、MFミロラド・スタイッチがピッチに倒れ込んでしまった。
心配そうにチームメイトが集まってくる中、スタイッチは右のハムストリングを押さえて苦悶の表情。そのままドクターに両肩を抱えてもらいながらピッチを後にし、負傷交代となった。スタイッチはベンチに戻ると椅子を右手で殴り、続けて両手で顔を覆って悔しさをあらわにしていた。
リーグ公式Xはなんとも浮かばれないアクシデントに「これ以上不運なことはない」と綴りながら、負傷した円陣ダッシュの動画を公開した。チームは試合開始前だったため交代枠を使わず先発メンバーを入れ替えることができ、まさかの幕開けとなった一戦を1-0で勝利している。
スタイッチの診断結果は発表されていないが肉離れとみられている。
It doesn’t get unluckier than this He got injured SECONDS BEFORE KICK-OFF.— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) December 7, 2025
Just as @brisbaneroar were about to line up in formation, Milorad Stajic pulls up short with a hamstring strain.
Because the injury happened before the start of the match, Roar were able to replace… pic.twitter.com/ocBQmOQq3l