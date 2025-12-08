神戸監督退任の吉田孝行氏、清水新監督に就任!!「もう一度強い時代を取り戻したい」
清水エスパルスは8日、新監督に吉田孝行氏が就任することを発表した。
17年8月に神戸監督に就任した吉田氏は18年9月に解任されるも、19年4月にフアン・マヌエル・リージョ監督の契約解除を受けて再登板。同年6月に退任して20年から長崎コーチに就任し、21年には監督も務めたが、22年1月に強化部スタッフとして神戸に復帰した。
スタートダッシュに失敗した同年6月に3度目の監督就任を果たして残留へと導くと、23年には初のJ1リーグ制覇を達成。翌年もJ1リーグを制覇して2連覇を達成したが、無冠が確定して迎えた今季ホーム最終戦で25年シーズン限りでの退任が発表されていた。
吉田新監督はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「エスパルスファミリーの皆様。このたび、来シーズンより清水エスパルスの監督に就任することになりました。反町GMをはじめ、フロントの皆様が強い想いを持って誘っていただいたことに、心から感謝しています。清水は「サッカー王国」として特別な歴史と文化を持つクラブだと感じています。ファン・サポーターの皆様とともに、もう一度強い時代を取り戻したい。その覚悟とともに、このクラブを必ず強くしなければならないという責任を強く感じています。攻守にアグレッシブで、観ている方に勇気と感動を与えられるサッカーを実現するために全力を尽くします。エスパルスファミリー全員で力を合わせ、強い清水エスパルスを作っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします」
17年8月に神戸監督に就任した吉田氏は18年9月に解任されるも、19年4月にフアン・マヌエル・リージョ監督の契約解除を受けて再登板。同年6月に退任して20年から長崎コーチに就任し、21年には監督も務めたが、22年1月に強化部スタッフとして神戸に復帰した。
スタートダッシュに失敗した同年6月に3度目の監督就任を果たして残留へと導くと、23年には初のJ1リーグ制覇を達成。翌年もJ1リーグを制覇して2連覇を達成したが、無冠が確定して迎えた今季ホーム最終戦で25年シーズン限りでの退任が発表されていた。
「エスパルスファミリーの皆様。このたび、来シーズンより清水エスパルスの監督に就任することになりました。反町GMをはじめ、フロントの皆様が強い想いを持って誘っていただいたことに、心から感謝しています。清水は「サッカー王国」として特別な歴史と文化を持つクラブだと感じています。ファン・サポーターの皆様とともに、もう一度強い時代を取り戻したい。その覚悟とともに、このクラブを必ず強くしなければならないという責任を強く感じています。攻守にアグレッシブで、観ている方に勇気と感動を与えられるサッカーを実現するために全力を尽くします。エスパルスファミリー全員で力を合わせ、強い清水エスパルスを作っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします」