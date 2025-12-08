

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57672.92 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55399.72 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53480.74 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53193.62 ボリンジャー:＋2σ(13週)

53075.48 ボリンジャー:＋3σ(25日)

52116.79 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51158.09 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50987.53 ボリンジャー:＋1σ(13週)



50581.94 ★日経平均株価8日終値



50436.09 均衡表基準線(日足)

50199.39 25日移動平均線

50095.61 6日移動平均線

49996.31 均衡表転換線(日足)

49590.46 均衡表転換線(週足)

49288.55 ボリンジャー:＋1σ(26週)

49240.70 ボリンジャー:-1σ(25日)

48981.76 均衡表雲上限(日足)

48781.44 13週移動平均線

48282.00 ボリンジャー:-2σ(25日)

47323.31 ボリンジャー:-3σ(25日)

47191.41 75日移動平均線

46746.23 均衡表雲下限(日足)

46575.35 ボリンジャー:-1σ(13週)

45331.60 均衡表基準線(週足)

45096.37 26週移動平均線

44369.26 ボリンジャー:-2σ(13週)

42163.17 ボリンジャー:-3σ(13週)

41475.44 200日移動平均線

40904.19 ボリンジャー:-1σ(26週)

36712.01 ボリンジャー:-2σ(26週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

36046.49 均衡表雲上限(週足)

32519.83 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 86.19(前日82.54)

ST.Slow(9日) 80.09(前日68.66)



ST.Fast(13週) 76.80(前日72.36)

ST.Slow(13週) 74.15(前日73.01)



［2025年12月8日］



株探ニュース

