　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57672.92　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55399.72　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53480.74　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53193.62　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
53075.48　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
52116.79　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51158.09　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50987.53　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

50581.94　　★日経平均株価8日終値

50436.09　　均衡表基準線(日足)
50199.39　　25日移動平均線
50095.61　　6日移動平均線
49996.31　　均衡表転換線(日足)
49590.46　　均衡表転換線(週足)
49288.55　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
49240.70　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48981.76　　均衡表雲上限(日足)
48781.44　　13週移動平均線
48282.00　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47323.31　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47191.41　　75日移動平均線
46746.23　　均衡表雲下限(日足)
46575.35　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45331.60　　均衡表基準線(週足)
45096.37　　26週移動平均線
44369.26　　ボリンジャー:-2σ(13週)
42163.17　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41475.44　　200日移動平均線
40904.19　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36712.01　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
36046.49　　均衡表雲上限(週足)
32519.83　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　86.19(前日82.54)
ST.Slow(9日)　　80.09(前日68.66)

ST.Fast(13週)　 76.80(前日72.36)
ST.Slow(13週)　 74.15(前日73.01)

［2025年12月8日］

株探ニュース