¡¡¥Ù¥ë¥°¥¢ー¥¹ <1383> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬12·î8ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯10·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î6800Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª2800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï1600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿5-10·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2²¯9100Ëü±ß¢ª1²¯9500Ëü±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯0100Ëü±ß)¤Ë33.0¡ó¸º³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬2.9ÇÜ¢ª93.1¡óÁý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌîºÚÉÄ¡¦ÉÄ´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çß±«ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤òµÏ¿¤¹¤ëÌÔ½ë¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸·î¤«¤é¹â²¹·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢ÆÃ¤Ë£¸·î°Ê¹ßÄê¿¢¤¹¤ë¥È¥Þ¥ÈÉÄÅù¤ÎÀ¸»º¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÛÄê¤è¤ê°ìÉôÃÍ¾å¤²¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Î²ÖÉÄ¤Î¼ûÍ×¸ºµÚ¤Ó´×»¶´ü¤ËÆþ¤ë10·î¤Î²ÈÄí±à·Ý¸þ¤±¤ÎÌîºÚÉÄ¤ÎÇä¾å¤¬°ìÉôÍâ´ü°Ê¹ß¤Ë¤º¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤ÈÅù¤«¤éÇä¾å¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â»±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌîºÚÉÄ¡¦ÉÄ´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼õÃíÎÌ¤Î¸º¾¯µÚ¤Ó²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Çä¾å¹â¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥ë¥°Ê¡Åç³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·Àß¤·¤¿°éÉÄ»ÜÀß¤Î²ÔÆ¯¤ËÈ¼¤¦¡¢Ï«Ì³Èñ¡¢À¸»º¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²ÔÆ¯Î¨¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤¥³¥¹¥ÈÈæÎ¨¤¬Âç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿°Ù¡¢À½Â¤·ÐÈñ¤¬ÁÛÄê¤è¤êÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÂ»¼º32É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛ¤Ï±Ä¶ÈÍø±×70É´Ëü±ß¡Ë¡¢·Ð¾ïÂ»¼º28É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛ¤Ï·Ð¾ïÍø±×68É´Ëü±ß¡Ë¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×48É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛ¤Ï¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×150É´Ëü±ß¡Ë¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµ¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ïº£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
