[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1465銘柄・下落1337銘柄（東証終値比）
12月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2897銘柄。東証終値比で上昇は1465銘柄、下落は1337銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが113銘柄、値下がりは103銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は35円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4598> デルタフライ 614 +113（ +22.6%）
2位 <3475> グッドコムＡ 1430 +244（ +20.6%）
3位 <4718> 早稲アカ 2500 +207（ +9.0%）
4位 <4594> ブライトパス 56.3 +4.3（ +8.3%）
5位 <2301> 学情 1745 +127（ +7.8%）
6位 <3038> 神戸物産 3950 +230（ +6.2%）
7位 <2686> ジーフット 303 +16（ +5.6%）
8位 <3840> パス 64.9 +2.9（ +4.7%）
9位 <3192> 白鳩 298 +10（ +3.5%）
10位 <7856> 萩原工業 1650 +52（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7983> ミロク 1240 -160（ -11.4%）
2位 <3289> 東急不ＨＤ 1300 -151.0（ -10.4%）
3位 <6315> ＴＯＷＡ 2000 -201（ -9.1%）
4位 <8918> ランド 9.6 -0.4（ -4.0%）
5位 <6836> ぷらっと 860.1 -28.9（ -3.3%）
6位 <2743> ピクセル 30.1 -0.9（ -2.9%）
7位 <4442> バルテスＨＤ 408 -12（ -2.9%）
8位 <6890> フェローテク 4850 -135（ -2.7%）
9位 <4591> リボミック 71.2 -1.8（ -2.5%）
10位 <3020> アプライド 4384.5 -110.5（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8802> 菱地所 3844.5 +24.5（ +0.6%）
2位 <6701> ＮＥＣ 5719.4 +36.4（ +0.6%）
3位 <2801> キッコマン 1386.4 +6.9（ +0.5%）
4位 <2501> サッポロＨＤ 8014.9 +38.9（ +0.5%）
5位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 3313.9 +15.9（ +0.5%）
6位 <8002> 丸紅 4353.2 +20.2（ +0.5%）
7位 <3659> ネクソン 3789.8 +16.8（ +0.4%）
8位 <8601> 大和 1331.4 +5.9（ +0.4%）
9位 <2871> ニチレイ 1871.6 +8.1（ +0.4%）
10位 <7269> スズキ 2340.6 +10.1（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3289> 東急不ＨＤ 1300 -151.0（ -10.4%）
2位 <6976> 太陽誘電 3836.9 -22.1（ -0.6%）
3位 <7752> リコー 1375.6 -5.4（ -0.4%）
4位 <7202> いすゞ 2345.1 -8.9（ -0.4%）
5位 <1925> 大和ハウス 5130.9 -19.1（ -0.4%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1080 -4.0（ -0.4%）
7位 <4523> エーザイ 4656.1 -16.9（ -0.4%）
8位 <1812> 鹿島 5712.9 -20.1（ -0.4%）
9位 <9532> 大ガス 5260.1 -16.9（ -0.3%）
10位 <4307> 野村総研 6162.4 -19.6（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
