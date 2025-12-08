　12月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2897銘柄。東証終値比で上昇は1465銘柄、下落は1337銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが113銘柄、値下がりは103銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は35円安となっている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4598>　デルタフライ　　　　614　　+113（ +22.6%）
2位 <3475>　グッドコムＡ　　　 1430　　+244（ +20.6%）
3位 <4718>　早稲アカ　　　　　 2500　　+207（　+9.0%）
4位 <4594>　ブライトパス　　　 56.3　　+4.3（　+8.3%）
5位 <2301>　学情　　　　　　　 1745　　+127（　+7.8%）
6位 <3038>　神戸物産　　　　　 3950　　+230（　+6.2%）
7位 <2686>　ジーフット　　　　　303　　 +16（　+5.6%）
8位 <3840>　パス　　　　　　　 64.9　　+2.9（　+4.7%）
9位 <3192>　白鳩　　　　　　　　298　　 +10（　+3.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7983>　ミロク　　　　　　 1240　　-160（ -11.4%）
2位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1300　-151.0（ -10.4%）
3位 <6315>　ＴＯＷＡ　　　　　 2000　　-201（　-9.1%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　　-0.4（　-4.0%）
5位 <6836>　ぷらっと　　　　　860.1　 -28.9（　-3.3%）
6位 <2743>　ピクセル　　　　　 30.1　　-0.9（　-2.9%）
7位 <4442>　バルテスＨＤ　　　　408　　 -12（　-2.9%）
8位 <6890>　フェローテク　　　 4850　　-135（　-2.7%）
9位 <4591>　リボミック　　　　 71.2　　-1.8（　-2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8802>　菱地所　　　　　 3844.5　 +24.5（　+0.6%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 5719.4　 +36.4（　+0.6%）
3位 <2801>　キッコマン　　　 1386.4　　+6.9（　+0.5%）
4位 <2501>　サッポロＨＤ　　 8014.9　 +38.9（　+0.5%）
5位 <7270>　ＳＵＢＡＲＵ　　 3313.9　 +15.9（　+0.5%）
6位 <8002>　丸紅　　　　　　 4353.2　 +20.2（　+0.5%）
7位 <3659>　ネクソン　　　　 3789.8　 +16.8（　+0.4%）
8位 <8601>　大和　　　　　　 1331.4　　+5.9（　+0.4%）
9位 <2871>　ニチレイ　　　　 1871.6　　+8.1（　+0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1300　-151.0（ -10.4%）
2位 <6976>　太陽誘電　　　　 3836.9　 -22.1（　-0.6%）
3位 <7752>　リコー　　　　　 1375.6　　-5.4（　-0.4%）
4位 <7202>　いすゞ　　　　　 2345.1　　-8.9（　-0.4%）
5位 <1925>　大和ハウス　　　 5130.9　 -19.1（　-0.4%）
6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1080　　-4.0（　-0.4%）
7位 <4523>　エーザイ　　　　 4656.1　 -16.9（　-0.4%）
8位 <1812>　鹿島　　　　　　 5712.9　 -20.1（　-0.4%）
9位 <9532>　大ガス　　　　　 5260.1　 -16.9（　-0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース