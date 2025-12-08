テレビ朝日系「私が愛した地獄」が４日に放送された。

ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。この日は“国宝級ボディ”の愛称でブレーク中のグラビアアイドル・榎原依那をゲストに招いた。

榎原は壮絶な“サレ経験”を告白。「私が知らない間に私の彼氏が結婚したことはあります…」と明かし、ＭＣらを絶句させた。

榎原は「私、本当にトラウマで…。２０歳のときの恋愛なんですけど。飲食店のエレベーターでバッタリ会った彼と意気投合しまして。エレベーターが故障というか、扉が開かなくなっちゃって。『開かへんな？ここでご飯食べんの？一緒に食べようや』みたいな。で、お付き合いして。向こうの成人式、忘年会も新年会も連れて行ってもらって。もう信用できるなぁとなっちゃって、お泊まりデートみたいなのが多かったんですよ。日中、会えないから、晩御飯を食べて泊まってバイバイみたいなんが多くて」と振り返った。

さらに「やっと動物園に行ける（初の日中デートがあって）。嬉しくて。もう服を全部買って。化粧とかもしてルンルンで行ったんですよ。帰りも『もうバイバイしたくない…』って泣いて。その４カ月後に、彼の誕生日があって。頑張って貯めたお金で（彼が）欲しいって言っていたクロムハーツ指輪と財布と７個ぐらいプレゼント用意して」と話した。

榎原は「全然、付き合ってたんですけど。当時、ＳＮＳもインスタグラムも全く興味なくて、全く見てなかったんですよ。そしたら、友達に『今どきは（交際相手の）ＳＮＳも見た方がいいで？ちゃんと』って言われて…。で、（彼の）インスタを見に行ったら元カノがタグ付けにいたんですよね。で、元カノのアカウントに飛んだんですよ。で、元カノのタグ付けに行ったんですよ。そしたら、もう１０枚ぐらい結婚式の写真が出てきて。『なんや、元カノ結婚して既婚者かよ…。え？（夫が）自分の彼氏なんやけど！』みたいな。ってことは（自身が）不倫相手？って」と告白した。

つづけて「文章を見たら『生まれてくる子供とお幸せにね』って、全員書いてるんです。違う友人のアカウントまで飛んだら、（彼が）私があげたクロムハーツの指輪して、私があげた服を着て…。子どもを抱っこしてたんですよ…」と述懐。

さらに「だから、私が遊びに行っていた彼の１人暮らしの家は（新妻と）２人の同棲してる家やったんですよ。新婚生活も始まったばっかりやったんで、家具とか服とか何もなくて。だから、奥さんの物がゼロやったんです。だから気付かなかったんですけど」と話した。

榎原は「後々、思ったら…。いっぱいおかしいことあったなぁやし。結婚式の日付けを見たら私と初デートの前の日やったんですよ。（彼と奥さんの）結婚式の集合写真も、私が新年会で共にした向こうの地元、成人式の友達も全員が写ってて…。（彼の友人たち含めた）周りで、私のことを騙してたんですよ。ずっと。１年間」と回想。ぺえは「もう聞きたくない。これ以上…」と心痛の表情を浮かべていた。