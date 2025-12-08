Ãæ¹ñÉû¼çÀÊ¡¢ÆÈ¤ËÂæÏÑÉÔ´³¾ÄÍ×µá¡¡10·î¤«¤é±ä´ü¡¢Ë¬Ìä¤Î³°Áê¤Ë
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î´ÚÀµ¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¤Ï8Æü¡¢ËÌµþ¤òÆ±ÆüË¬Ìä¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥ï¡¼¥Ç¥Õ¡¼¥ë³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤Î³Ë¿´¤À¡×¤È¶¯Ä´¡¢ÃæÂæ¤òÉÔ²ÄÊ¬¤ÎÎÎÅÚ¤È¤¹¤ë¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ò¸·¼é¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÂæÏÑÌäÂê¤ÇÆâÀ¯´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤¯¤®¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥Ç¥Õ¡¼¥ë»á¤Ï10·î¤ÎË¬Ãæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤äÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¼çµÁÅª¹ÔÆ°¤òÈãÈ½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£´Ú»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¥ï¡¼¥Ç¥Õ¡¼¥ë»á¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ë¬Ãæ¤Ï5·î¤Î½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¡£
¡¡Ë¬Ìä¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢²¦µ£³°Áê¤È¤â²ñÃÌ¤¹¤ë¡£