¡¡Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ½¤¡Ê60¡Ë¤¬7Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î»ýÏÀ¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÄÃæ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤òÉ³²ò¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÄÃæ¤¬TBS¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤êµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¼«Ê¬¤ËË°¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÎÓ¤Ï¡ÖË°¤¤è¤¦¤¬²¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤¬´î¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î»ýÏÀ¤È¤·¤Æ¡ÈÁ´¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ç¤¢¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤ËÍ½È÷¹»¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È²¿¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¶µ¤¨¤ÆÀ¸ÅÌ¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ðËÜ¹½Â¤¤Ï±Ê±ó¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥×¥í¤À¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£