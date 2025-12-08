和歌山県田辺市の資産家で「紀州のドン・ファン」と呼ばれた会社経営者野崎幸助さん（当時７７歳）に覚醒剤を摂取させて殺害したとして、殺人罪などに問われ、１審・和歌山地裁の裁判員裁判で無罪（求刑・無期懲役）となった元妻、須藤早貴被告（２９）の控訴審初公判が８日、大阪高裁であった。

検察側は「１審判決は、重大な事実誤認がある」と主張。弁護側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決は来年３月２３日。

起訴状では、須藤被告は２０１８年５月２４日、野崎さん宅で野崎さんに何らかの方法で覚醒剤を摂取させて殺害したとしている。被告は１審公判で「殺していないし、覚醒剤を摂取させてもいません」と無罪を主張した。

昨年１２月の１審判決は、野崎さんは人脈が広く、覚醒剤の入手が可能だったとし、誤って致死量を摂取した可能性がないとは言い切れないと指摘。被告が野崎さん死亡時に２人きりで、多額の遺産相続という殺害の動機もあったと認めたが、「被告が殺害したと推認するには足りない」と判断した。

１審判決を不服として、検察側が控訴していた。