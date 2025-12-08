¥«¥Ê¥À¤Î¸µ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¸ÞÎØÁª¼ê¡¢FBI¤ÎºÇ½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤Ë
¡ÊCNN¡Ë¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ2002Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥é¥í¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦24°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤½¸ÃÄ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤ÎºÇ½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ10¿Í¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
FBI¤Î¥Ñ¥Æ¥ëÄ¹´±¤ÏÀè·î¡¢°Ì¾¹â¤¤ËãÌô²¦¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤Ï¸½ÂåÈÇ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¨¥¹¥³¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÂåÈÇ¡Ø¥¨¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ý¡Ù¥°¥¹¥Þ¥ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤Îµï½ê¤Ï¡¢ËãÌôÁÈ¿¥¥·¥Ê¥í¥¢¡¦¥«¥ë¥Æ¥ë¤ÎÊÝ¸î²¼¤Ë¤¢¤ë¥á¥¥·¥³¤Î¤É¤³¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥«¥¤¥óÌ©Çä¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥é¥í¡¼¥àºîÀï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëºá¤Ç1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯±ß¡Ë¤Î·ü¾Þ¶â¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÆ»
1981Ç¯¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¥µ¥ó¥À¡¼¥Ù¥¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤Ï¡¢¥¹¥¡¼°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿¡£¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥Õ»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÄÉãÊì¤Ï¶áÎÙ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤ò½êÍ¤·¡¢¤ª¤¸¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¹¥Ô¡¼¥¹»á¤Ï¥«¥Ê¥À½÷»Ò¥¹¥¡¼ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢15ºÐ¤Ç¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¡£97Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Á¥ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¤Î¸µ¥¹¥¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¢¥ê¥½¥ó»á¤Ï09Ç¯¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÈà¤Ë¤Ï¶²ÉÝ¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ØÂ®¤¯³ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÂ®¤¯³ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Å¾ÅÝ¤ò¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¶²¤ì¤Æ¡¢¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£¤Ç¤â¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤Ï02Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯¶¥µ»¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤¿¡£ËãÌô¶¦ËÅºá¤ÇÂáÊá
¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤Ï¥µ¥¤¥â¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¶¡¼Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ë°Ü½»¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¦¤Á¤ËËãÌô¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢08Ç¯6·î¤Ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤ÏÂ¾¤Î2¿Í¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¶¦ËÅ¡¦½ê»ý¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¶¦ÈÈ¤È¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÏÍºá¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤ÏºÛÈ½¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£09Ç¯11·î¤ËÍºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢10Ç¯¤Ë¶Øîþ4Ç¯¤ÎÎÌ·º¤¬²¼¤Ã¤¿¡£
¼õ·º¼ÔµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11Ç¯12·î¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÌôÌ©Çä¤È»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿
24Ç¯10·î¡¢Ï¢Ë®¸¡»¡¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¤Î±¿±Ä¡¢¥³¥«¥¤¥óÌ©Çä¡¢»¦¿Í¤Îºá¤Ç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤òµ¯ÁÊ¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ¯ÁÊ¾õ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤Ï¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤¬¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡Ö2011Ç¯¤´¤í¡×¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤é¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥¥»¥ß¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ç¿ôÉ´¥¥í¤Î¥³¥«¥¤¥ó¤òÊÆ¹ñ¤«¤é¥«¥Ê¥À¤ØÍ¢Á÷¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤¬Ê£¿ô¤Î»¦³²¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤â¼çÄ¥¡£Èï¹ð¤é¤Ï23Ç¯11·î¡¢¡ÖÅðÆñÌôÊª¤ò¤á¤°¤ëÊóÉü¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤Ë½»¤à°ì²È¤Î2¿Í¤Î»¦³²¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èï¹ð¤é¤Ï24Ç¯5·î¤Ë¤â¡¢ËãÌô¤ËÍí¤àÉéºÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊÌ¤Î¿ÍÊª¤Î»¦³²¤â»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Èï¹ð¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô15¿Í¤È¤È¤â¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£FBI¤ÎºÇ½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¥ê¥¹¥È
25Ç¯1·î¤Ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤ÎºÛÈ½¤Î¾Ú¿Í¤¬¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¦¥á¥Ç¥¸¥ó¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Ç¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÜºº¤Î½ÅÂçÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤Ï¾Ú¿Í¤Î»¦³²¤Ë¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
FBI¤Ï25Ç¯3·î¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤ò¡ÖºÇ½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ10¿Í¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÌ³¾Ê¤ÏÈï¹ð¤Î¹´Â«¤ËÂÐ¤·ºÇÂç1000Ëü¥É¥ë¤Î·ü¾Þ¶â¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
11·î¤ËÆþ¤êÊÆÅö¶É¤Ï¡¢¾Ú¿Í¤Î»¦³²¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤ÎÊÛ¸î»Î¤ò´Þ¤à10¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£·ü¾Þ¶â¤Ï1500Ëü¥É¥ë¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¥Ü¥ó¥Ç¥£»ÊË¡Ä¹´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤ÎÁÈ¿¥¤¬Ç¯´Ö60¥È¥ó¤Î¥³¥«¥¤¥ó¤òÌ©Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Èï¹ð¤Ï¡Ö¥«¥Ê¥ÀºÇÂç¤Î¥³¥«¥¤¥óÈÎÇä¶È¼Ô¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
FBIÊóÆ»´±¤Ï3Æü¡¢Êó¾©¶â¤Î°ú¤¾å¤²°Ê¹ß¡¢¡ÖÁêÅö¿ô¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆ¨Ë´Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·ÑÂ³Åª¤ÊÈÈºáÁÈ¿¥³èÆ°¡Ê£Ã£Ã£Å¡ËÍÆµ¿¤ÇÍºá¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Èï¹ð¤Ï½ª¿È·º°Ê¾å¤Î·º¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£