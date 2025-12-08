89年「目を閉じておいでよ」などで知られるロックバンド、BARBEE BOYS（バービーボーイズ）が8日、公式サイトを更新し、音楽出版社オーガスタパブリッシング社長を務めるドラムス小沼俊明（63）が勇退し、BARBEE BOYS 4PEACEとして4人体制で活動を続けると発表した。

その中で「不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」と紹介された、ボーカル＆サックスのKONTA（65）が同日、公式サイトを更新。「過日、不測の事態に陥り、医師からは『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！ …とはいえ四肢は完全麻痺。肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした」と、ボーカルとして活動を続けると文書で発表した。

その上で「『BARBEE BOYS 4PEACE』では、サックスこと吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である KONTA」とつづった。

公式サイトでは「『BARBEE BOYS 4PEACE』は、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4名により、BARBEE BOYSの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ」と説明。「どうか、続報を期待してお待ちいただきたい」と呼びかけている。