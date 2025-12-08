ニジゲンノモリ、「モンスターハンター」アトラクションを12月26日より期間限定復活開催決定！
ニジゲンノモリは、アトラクション「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」を期間限定で復活開催する。開催期間は12月26日から2026年1月12日まで。
「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」は、11月3日をもって終了したアトラクション。今回、ニジゲンノモリの広大なエリアを探索しながらアイテムを探す「フィールド探索」と集めたアイテムやオトモアイルーと一緒に戦いに挑む「大型モンスター討伐」のほか、コラボフードやグッズショップ、そして「ゴジラ迎撃作戦」とのコラボイベントもまとめて再登場する。大型モンスターも、火竜「リオレウス」、雷狼竜「ジンオウガ」、泡狐竜「タマミツネ」、滅尽龍「ネルギガンテ」全てが復活する。
また、今回のイベント復活を記念し、「1狩りUPキャンペーン」と「プロハンター記念写真無料キャンペーン」の2つのキャンペーンが同時開催される。
「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」復活開催 概要
開催期間：12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）
場所：兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」の世界観を楽しめる訓練クエスト「フィールド探索」と「大型モンスター討伐」が復活。その他、ゲームの世界をイメージした限定コラボグッズやコラボフードも再登場する。チケット価格や詳細はチケット一覧ページで確認できる。
営業時間：10時～19時
※営業時間は季節に応じて変わる場合がございます
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
キャンペーン情報
本イベントの復活開催に合わせ、2つのキャンペーンが同時に実施される。
(1)「1狩りUPキャンペーン」
過去に、本コラボイベントを遊んだ際の“ハンターの証”を持ってきた人を対象に、購入したチケットに1狩り券を追加でプレゼント。
(例）1狩り券を購入すると、合計で2狩り分楽しめる。
(2）「プロハンター記念写真無料キャンペーン」
ハンターランク5に達している人を対象に、通常は有料の大型モンスターとの記念写真撮影を無料でプレゼント。
※既にハンターランク5の人も、復活キャンペーン中にハンターランク5に上昇した人もどちらも対象
コラボフード
復活開催に合わせ、過去に提供されていたコラボフードも販売される。ただし、一部変更があり、売り切れ次第終了する。また、コラボフード購入特典のノベルティも先着順でなくなり次第終了となる。
提供場所／レストラン「モリノテラス」 11時～19時（L.O 18時）
「上手に焼けるかな？こんがり肉プレート」！／3,800円
ハンター飯プレート ～リオレウスの尻尾～／1,800円
【備考】
・記載は現時点のもので、変更の可能性あり
・1組あたり最大3名まで参加可能
