ニジゲンノモリは、アトラクション「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」を期間限定で復活開催する。開催期間は12月26日から2026年1月12日まで。

「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」は、11月3日をもって終了したアトラクション。今回、ニジゲンノモリの広大なエリアを探索しながらアイテムを探す「フィールド探索」と集めたアイテムやオトモアイルーと一緒に戦いに挑む「大型モンスター討伐」のほか、コラボフードやグッズショップ、そして「ゴジラ迎撃作戦」とのコラボイベントもまとめて再登場する。大型モンスターも、火竜「リオレウス」、雷狼竜「ジンオウガ」、泡狐竜「タマミツネ」、滅尽龍「ネルギガンテ」全てが復活する。

また、今回のイベント復活を記念し、「1狩りUPキャンペーン」と「プロハンター記念写真無料キャンペーン」の2つのキャンペーンが同時開催される。

「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」復活開催 概要

開催期間：12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）

場所：兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

内容：ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」の世界観を楽しめる訓練クエスト「フィールド探索」と「大型モンスター討伐」が復活。その他、ゲームの世界をイメージした限定コラボグッズやコラボフードも再登場する。チケット価格や詳細はチケット一覧ページで確認できる。

営業時間：10時～19時

※営業時間は季節に応じて変わる場合がございます

※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください

□チケット一覧ページ

キャンペーン情報

本イベントの復活開催に合わせ、2つのキャンペーンが同時に実施される。

(1)「1狩りUPキャンペーン」

過去に、本コラボイベントを遊んだ際の“ハンターの証”を持ってきた人を対象に、購入したチケットに1狩り券を追加でプレゼント。

(例）1狩り券を購入すると、合計で2狩り分楽しめる。

(2）「プロハンター記念写真無料キャンペーン」

ハンターランク5に達している人を対象に、通常は有料の大型モンスターとの記念写真撮影を無料でプレゼント。

※既にハンターランク5の人も、復活キャンペーン中にハンターランク5に上昇した人もどちらも対象

コラボフード

復活開催に合わせ、過去に提供されていたコラボフードも販売される。ただし、一部変更があり、売り切れ次第終了する。また、コラボフード購入特典のノベルティも先着順でなくなり次第終了となる。

提供場所／レストラン「モリノテラス」 11時～19時（L.O 18時）

「上手に焼けるかな？こんがり肉プレート」！／3,800円

ハンター飯プレート ～リオレウスの尻尾～／1,800円

【備考】

・記載は現時点のもので、変更の可能性あり

・1組あたり最大3名まで参加可能

(C)CAPCOM