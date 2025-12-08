¶Ë°ÈóÆ»¥Ò¡¼¥í¡¼VS¿Í´Ö¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥¢¡¼¥È¡õÆüËÜ¸ì¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð²ò¶Ø
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¥·¡¼¥º¥ó5¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯4·î8Æü¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥¢¡¼¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁÔÂç¤ÊºÇ½ª¾Ï¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¸ì¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Ï¡¢¶Ë°ÈóÆ»¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤È¿Í´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Àï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¥¬¡¼¥¹¡¦¥¨¥Ë¥¹¤È¥À¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢Î¾¼Ô¤âÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢À½ºîÁí»Ø´ø·ó¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¤é¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ï¶Ë°ÈóÆ»¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¤¬Èà¤Îµ¤¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë´°Á´¤Ë»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¡£Èà¤é¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î¥Ò¥å¡¼¥¤¡¢¥Þ¥¶¡¼¥º¥ß¥ë¥¯¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¼¤Ï¡Ö¼«Í³¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ë¡¼¡Ê¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡Ë¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÀªÎÏ¤ËÄñ¹³¤·¤è¤¦¤È¶ìÆ®¤¹¤ë¡£¿Í´ÖÂ¦¤À¤¬°Û¾ï¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¥¥ß¥³¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¡£¤·¤«¤·¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤òËõ»¦¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»È¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿»þ¡¢À¤³¦¤È¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ò±Ê±ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÏ¢º¿È¿±þ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡£
¡¡12·î6Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CCXP¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¥³¥ß¥³¥ó¡Ë¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËµÍ¤á³Ý¤±¤¿3000¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¿À½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¤¬¡¢¥¨¥ì¥ó¡¦¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¡¢¥é¥º¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡¢Ê¡¸¶¤«¤ì¤ó¡¢¥È¥Þ¡¼¡¦¥«¥Ý¥ó¡¢¥³¥ë¥Ó¡¼¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¤â¾×·âÅª¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸å¡¢ÁÔÂç¤ÊºÇ½ª¾Ï¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¾×·âÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤ò½é¸ø³«¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÂçÅýÎÎ¤ò¤â¤½¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¶Ë°¥Ò¡¼¥í¡¼·³ÃÄ¤È¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Prime Video¤Ë¤Æ2026Ç¯4·î8Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£
