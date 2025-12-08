¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¡Û´Ú¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¡¢ÆüËÜ¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤è¤ê¶¯¤¤...ÊÆ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢´¿´î
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2025Ç¯12·î8Æü¡¢26Ç¯ËÌÃæÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ºîÀ®¤·¤¿WÇÕ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¶¯¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÏÁ°²ó22Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤Ï5Æü¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë42¤«¹ñ¤È¡¢½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë22¤«¹ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢64¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬ÆÈ¼«¤ËºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°18°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï20°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢Æ±22°Ì¤Î´Ú¹ñ¤¬¥¢¥¸¥¢ºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ë17°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
£±°Ì¤ÏÁ°²ó22Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡££²°Ì¤ÏWÇÕ²¤½£Í½Áª¤òÌµÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¤Ä¤±¡¢£³°Ì¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢£´°Ì¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢£µ°Ì¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖOSEN¡×¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤ÈÃ¯¤¬»×¤Ã¤¿¤«...¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤¬À¤³¦17°Ì¡¢ÆüËÜ¡¦¥á¥¥·¥³¤è¤ê¶¯¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤¬64¤«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ï17°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°22°Ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÉ¾²Á¤À¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡ØÀïÎÏ°Ê¾å¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤ÅÀ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯´ð½à¤ÇÆüËÜ¡Ê20°Ì¡Ë¡¢¥á¥¥·¥³¡Ê21°Ì¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê22°Ì¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¡Ê23°Ì¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ê25°Ì¡Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ê29°Ì¡Ë¡¢¥¤¥é¥ó¡Ê30°Ì¡Ë¤Ê¤É¤è¤ê¤â¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¤Ï¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤¬ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÄ¶¤¨¤Æ¤è¤ê¹â¤¤ÉñÂæ¤Ø¾å¤¬¤ëÀøºßÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡×
¡ÖÆüËÜ¤ä¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ê¤É¤è¤ê¤â¶¯¤¤¡×
´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦·ÝÇ½¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¾å²ó¤ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÁªÄê ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥é¥ó¥¥ó¥°17°Ì¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö²½¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÀïÎÏ¤¬¡¢26 FIFAËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÂÎ17°Ì¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î20°Ì¤ò¾å²ó¤êºÇ¹â½ç°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°22°Ì¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÀï½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï20ÈÖÌÜ¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬É¾²Á¤·¤¿ÀïÎÏ¤Ï17ÈÖÌÜ¤È¡¢¤à¤·¤í¹â¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤è¤êFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¤ä¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ê¤É¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡×
26Ç¯ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï¡¢6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÏÈ¤ÈÆ±ÁÈ¡£¥°¥ë¡¼¥×A¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÏÈ¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
º£Âç²ñ¤Ï»²²Ã¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î32¤«¹ñ¤«¤é»Ë¾åºÇÂçÏÈ¤È¤Ê¤ë48¤«¹ñ¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢26Ç¯6·î11Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
