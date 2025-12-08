バレーボール男子日本代表で大同生命ＳＶリーグ大阪Ｂの主将・西田有志と、妻で元女子日本代表主将の古賀紗理那さんが８日、第１子誕生を報告した。

ともにインスタグラムで「先に報告してしまいましたが。元気に西田家の元に来てくれました 母子共に元気です！」と伝え、赤ちゃんの足とリングをアップ。

「出産に関わっていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます。初めての事で、不安だらけでしたけど沢山のサポートのおかげで乗り越えることができました。本当にありがとうございます！」と感謝をつづった。

２人は２０２２年１２月に結婚を発表。昨夏のパリ五輪では、夫婦そろって日本代表の主軸として出場した。古賀さんは昨年８月にパリ五輪限りで現役引退。今年７月に夫婦ともにＳＮＳを更新し、第１子を妊娠したと公表した。

西田は今月６日、東京ＧＢに３―１で勝利した試合（同日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）後のインタビューで、会場に集まった６６４１人のファンの前で「言うか、言わないか、迷ったんですけど、第１子が誕生しました。無事に母子ともに健康に生まれてきてくれました」と笑顔で報告。ＭＣから「おめでとうございます！」と祝福され、会場は大きな拍手に包まれていた。