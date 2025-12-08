9月30日に双子の男児を出産したタレントの中川翔子が8日、自身のインスタグラムを更新。わが子のさまざまポーズを公開した。



「二ヶ月すぎると双子、表情バリエーションが多彩化してきますね！」と投稿。「阿波踊りびっくりした！いろんなポーズとるから絵にしましたが描きたりないや！」と記し、阿波踊りのようなポーズを取るわが子のショットやイラストなどを掲載。



「絵日記は、毎日の細かいこと忘れちゃうからいまのうちに描いて、いつか双子にわたしたくて描いてます」とつづり、「二人ともすごくニコニコすることが増えてとても嬉しい！ テレビを見たり 顔を見たり だんだんこの世界のおもしろさを探しているのかなぁ？」と続けた。



最後に「相当気がはやいけど みなさんお子さんに習い事させましたか？」と問いかけ、「男の子ってどんなかんじなのかな？と未来の想像しています」とした。



フォロワーからは「双子ちゃん、お二人ともお顔だちがハッキリしてて可愛すぎる」、「阿波踊りって（笑）ツボっちゃいました」、「色んなポーズでとっても可愛いですね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）