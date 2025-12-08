¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡ä´Ú¹ñ¡¢WÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Á´3»î¹ç¤ò¥á¥¥·¥³¤Ç¡Ä»³³ÙÃÏÂÓ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø
¹¿ÌÀÊã¡Ê¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü¡Ë´ÆÆÄ¤Ï2026¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡ËËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò¡Ö¥á¥¥·¥³WÇÕ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥á¥¥·¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£ÍèÇ¯3·î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç·èÄê¤¹¤ë²¤½£¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂè1Àï¡¢³«ºÅ¹ñ¥á¥¥·¥³¤È¤ÎÂè2Àï¤Ï¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¡ÊÉ¸¹âÌó1500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤ÎÂè3Àï¤Ï¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡ÊÌó540¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£É¸¹âº¹¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
1983Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¥æ¡¼¥¹WÇÕÅö»þ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤é¤ËÉ÷¼ÙÍÑ¤Î°ìÈÌ¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤µ¤»¤ÆÎý½¬¤ò¿Ê¤á¤¿¡£²Ê³ØÅªÁõÈ÷¤¬ÉÔÂ¤·¤¿»þ´ü¡¢»ÀÁÇ¤¬Çö¤¤¥á¥¥·¥³¤Î¹âÃÏÂÓ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµçÍ¾¤Îºö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ï4¶¯¿ÀÏÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¹âÃÏÂÓ¤Ï¶¥µ»ÎÏ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦ ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö2026WÇÕ ¹âÅÙ¤Î¾×·â¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤Ç¡Ö¥á¥¥·¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¹âÅÙÅ¬±þ¤¬·èÄêÅª¤ÊÊÑ¿ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥¥·¥³¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹âÃÏÂÓ¤Ç¹Ô¤¦¡£2»î¹ç¤Ï¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡Ê2200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢´Ú¹ñÀï¤Ï¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡£¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ò½ü¤¤¤Æ¹âÃÏÂÓ¤Ç¥Û¡¼¥à¤ÎÍø¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥¥·¥³¤Ï¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¶áÎÙ¤Î¡Ö¹âÀÇ½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊCentro de Alto Rendimiento¡Ë¡×¤ÇWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¡£³¤È´¹âÅÙ¤Ï2600¥á¡¼¥È¥ë¡£¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤è¤ê¤â¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£
¹âÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤Éµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ë¡£ÃâÁÇ¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¤Î¸º¾¯¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤¬¡¢»ÀÁÇ¤¬¸º¤Ã¤Æ»ýµ×ÎÏ¤ÈÍ»ÀÁÇÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¡£ÈèÏ«Êª¼Á¤Ï¤µ¤é¤ËÃßÀÑ¤¹¤ë¡£¥¸¡¦ ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Ï¡Ö1»î¹ç¤Ë9¡Á10¥¥í¤Û¤ÉÁö¤ë¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¹âÃÏÂÓ¤Ç¤ÏÄã¶¯ÅÙ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬10¡ó¡¢¹â¶¯ÅÙ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬30¡ó¸º¾¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê¤Ï¡Ö¹âÃÏÂÓ¤Ç¤âÁö¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²óÉü¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤¬ÌäÂê¤À¡£30¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¸å¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Â©¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹âÃÏÂÓ¤Ç¤Îº¤Æñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÄãÃÏÂÓ¤ÇÎý½¬¤·¤¿¸å¡¢¹âÃÏÂÓ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡Ö²óÈòÀïÎ¬¡×¤ò»î¤ß¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÃÏÂÓ¤ËÅþÃå¤·¤Æ»ÀÁÇ¤òµÛ¤¦¤È»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¤¬Íî¤Á¤ÆÀ¸ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¸¡¦ ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¹âÃÏÂÓÅ¬±þ´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¤¤Û¤É¤è¤¤¡£¤·¤«¤·¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï5¡Á7Æü¤Û¤É¤ÎÅ¬±þ´ü´Ö¤¬²ÄÇ½¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÌäÂê¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¹âÃÏÂÓ¤«¤éÄãÃÏÂÓ¤Ë²¼¤ê¤ë»þ¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦ ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÊ£¿ô¤Î²áÄø¤¬³¤¿åÌÌ¿å½à¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤·¡ÖÆÃ²½¤·¤¿¸¥Î©¤ä±ÉÍÜÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÏÂè1Àï¤Ç¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤Ç¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¸å¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂè2Àï¤ÏÊÆ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡ÊÌó320¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤¿´Ú¹ñÀï¤Î¤¿¤á¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹âÃÏÂÓ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò²¿ÅÙ¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1986Ç¯¥á¥¥·¥³WÇÕ¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢2010Æî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¤ò16¶¯¤ËÆ³¤¤¤¿µöÃúÌÐ¡Ê¥Û¡¦¥¸¥ç¥ó¥à¡Ë¸µ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊ¿ÃÏ¤Ç¤Ï90Ê¬´ÖÁö¤ì¤ëÁª¼ê¤â¹âÃÏÂÓ¤Ç¤Ï60Ê¬¤Û¤É¤Ç¿¼¹ï¤ËÈè¤ì¤ë¡£¹âÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤âÂ®¤¯¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤ËGK¤Ï´·¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè2Àï¤Ç¤Ï1750m¤Î¹âÃÏ¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áÔ³½£¡Ê¥Ñ¥¸¥å¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë»ÀÁÇ¥ë¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ò¥ë¥¹¥Æ¥ó¥Ö¥ë¥¯¡ÊÌó1250¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤·¤¿¡£»ÀÁÇÎÌ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ëÆÃ¼ì¥Þ¥¹¥¯¤â³èÍÑ¤·¤¿¡£µö´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹âÅÙÌäÂê¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿´ÇÛ¤·¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Îý½¬¤ÎÆüÄø¤È¾ì½ê¤ò¿µ½Å¤ËÁªÂò¤·¤ÆÄ´Àá¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¤ÈÁõÈ÷¤ÏÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê»î¹ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤Î·Ð¸³¤â²áµî¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÁ±Àï¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó´ÆÆÄ¤Î´Ú¹ñ¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï42Ç¯Á°¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ë0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·³«ºÅ¹ñ¥á¥¥·¥³¤òÁê¼ê¤Ë¹âÃÏÂÓ¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤Ç2¡Ý1¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¡£½éÀï¤Î²¤½£¥Á¡¼¥à¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆüÄø¤Ïº£²ó¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÈÆ±¤¸¤À¡£½àÈ÷¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¹âÃÏÂÓ¤È¤¤¤¦¡Ö¾ã³²Êª¡×¤¬ÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£