俳優パク・シフが8日、映画の制作報告会で不倫あっせん疑惑について立場を表明した。

パク・シフはこの日、CGV竜山（ヨンサン）アイパークモールで行われた映画『神の楽団』（原題）の制作報告会で、10年ぶりにスクリーンに復帰する感想を語るとともに、8月にある家庭の破綻に関与したという疑惑について短く言及した。

これに先立ち、あるインフルエンサーがSNSにパク・シフが自身の家庭破綻に責任があるという趣旨の主張を投稿し、パク・シフ側は虚偽の事実だとして反論していた。

パク・シフはこの日、質疑応答に先立ち、これに関連して改めて事実無根だという立場を明らかにした。

パク・シフは「映画の制作報告会は15年ぶりだが、この場で私個人のことに触れるのは万感が交錯する」とし、「監督や俳優の皆さんに申し訳ない気持ち」と口を開いた。

続けて「ただ、作品のために申し上げると、明白な虚偽主張については法的手続きを踏んでいる状況であり、法の判断に委ねたい」と述べた。

一方、パク・シフは今回の映画について「胸が温かくなる映画なので楽しみだ」と語った。

映画『神の楽団』は、北朝鮮制裁で国際援助が遮断された北朝鮮が外貨獲得のために偽の賛美団をつくるという物語を描いている。パク・シフは偽の賛美団を組織する北朝鮮保衛部の少佐パク・ギョスンを演じた。

パク・シフは「冷徹でカリスマのあるギョスンが、楽団メンバーと交流しながら変わっていく過程が非常に魅力的だった」とし、「台本が本当に面白く、作品の力に引き付けられた」と話した。

『神の楽団』のキム・ヒョンヒョプ監督は、アイロニーの中に隠されたヒューマニズムが映画の最大の魅力だと紹介した。

キム監督は「宗教の自由がないと思われる北朝鮮で偽の賛美団が組織されるという点がアイロニー」とし、「最終的に描きたかったのは、人間の本質と心の中に抱いている愛についての物語」と説明した。