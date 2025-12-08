米井嘉一登壇！セリスタ「Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 5」

セリスタ株式会社は、医師・歯科医師などの医療従事者を対象とした無料Zoomオンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 5」を2025年12月14日(日)に開催。

同志社大学生命医科学部の米井嘉一教授を講師に迎え、「糖と脂で体は壊れる：糖化ストレスの観点から」をテーマに専門的な知見が共有されます。

セリスタ「Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 5」

開催日時：2025年12月14日(日) 10:00〜12:00

開催形式：Zoomオンラインセミナー

参加費：無料（配布用PDFテキストは有料）

対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定（※一般参加不可）

定員：1,000人

申込URL：セミナー登録ページ

第11回AGEs糖化測定セミナー Special Editionとして開催される本セミナー。

現状で増加傾向にあるメタボリックシンドロームや、糖と脂質の過剰摂取が身体に及ぼす影響について、「糖化ストレス」の観点から深く掘り下げます。

インスリン抵抗性が高まるメカニズムや、アディポネクチン分泌が減少する理由、さらには具体的な糖化ストレスケアの目標まで、臨床や研究に役立つ最新情報が提供されます。

主な学習ポイント

講義では以下のトピックを中心に解説が行われます。

・現状ではメタボが増えてきた背景

・糖と脂のダブルパンチの意味

・インスリン抵抗性はなぜ高まるのか

・アディポネクチン分泌はなぜ減るのか

・糖化ストレス(GS)ケアの目標

キーワードとして、血糖スパイク、アルデヒドスパーク、インスリン生合成、TCA回路代謝産物などが挙げられており、専門性の高い内容が予定されています。

講師：米井 嘉一 先生

同志社大学生命医科学部教授であり、公益財団法人医食同源生薬研究財団代表理事、一般社団法人糖化ストレス研究会理事長を務める米井嘉一先生が登壇。

アンチエイジング医学や糖化ストレス研究の第一人者として知られ、長年の研究実績に基づいた講義が期待されます。

医療現場での指導や研究に役立つ、糖化ストレスに関する最新の知見を得られる貴重な機会。

セリスタ「Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 5」の紹介でした。

