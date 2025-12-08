約1,100ブースの手づくり作品！名古屋ハンドメイドマルシェ2026

名古屋ハンドメイドマルシェ実行委員会から、全国のハンドメイド作家が集まるイベント「名古屋ハンドメイドマルシェ2026」が2026年1月31日(土)・2月1日(日)の2日間にわたり登場。

2回目の開催となる今回は、吹上ホールを会場に、約1,100ブースの手づくり作品やフードが並びます。

名古屋ハンドメイドマルシェ2026

開催日時：2026年1月31日(土)・2月1日(日) 11:00〜17:00（当日券販売は16:40まで）

会場：吹上ホール（愛知県名古屋市）

入場料：当日券800円、前売券700円 ※小学生以下は入場無料

出店ブース数：約1,100ブース（2日間合計・予定）

公式サイト：https://ngy.handmade-marche.jp/

全国各地から集まったハンドメイド作家による、世界に一つだけの作品と出会える大規模なマーケットイベント。

北海道から九州まで多くのクリエイターが参加し、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッションアイテムなど、ジャンルを問わず20,000点以上の手づくり作品が展示・販売されます。

作家本人と直接会話を楽しみながら作品の背景や想いに触れられるのも、本イベントならではの魅力。

また、今回は初心者でも気軽に参加できる28種類の「体験教室（ワークショップ）」も開催され、見るだけでなく「作る」楽しさも味わえます。

ハンドメイドブース

アクセサリー、インテリア、雑貨、ファッションなど、多種多様なオリジナル作品が会場を埋め尽くします。

作家の個性が光る一点物の作品の中から、自分だけのお気に入りを探す楽しみを提供。

作り手から直接購入することで、作品への愛着も一層深まります。

フードブース

焼き菓子や和菓子、こだわりの調味料や茶葉など、手作り食品の販売エリアも充実。

お土産や自宅でのティータイムにぴったりな、美味しい発見が待っています。

ワークショップ（体験教室）

作家本人が講師となり、30分から60分程度で完成できるハンドメイド体験を実施。

アクセサリー作りや多肉植物のアレンジ、ミニチュア雑貨制作など、28種類の講座が用意されています。

親子や友人と一緒に、世界に一つだけの作品作りを楽しめます。

ものづくり文化が根付く名古屋で、クリエイティビティに触れる2日間。

名古屋ハンドメイドマルシェ実行委員会「名古屋ハンドメイドマルシェ2026」の紹介でした。

