¡¡¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡Ê35¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡Ê35¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤·¤¿¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡´Ý¹â¤Ï¡Ö·ëº§9¼þÇ¯¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡10Ç¯ÌÜ¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡ÖËèÆü¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¡É¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ø³«¡£¡Ö²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º¸¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡ÊÉ×¡Ë¤Î·ëº§»ØÎØ¤È½Å¤ÍÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆ±¤¸·Á¤Ë¡£»ä¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÀÐ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1·î¡ÊÉ×¡Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¡Ö6·î¡ÊºÊ¡Ë¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡×¡Ö11·î¡ÊÄ¹½÷¡Ë¥Ö¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥º¡×¡Ö6·î¡Ê¼¡½÷¡Ë¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡×¡Ö8·î¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¥Ú¥ê¥É¥Ã¥È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢Ä¹½÷¤Î¼ê½ñ¤¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï°õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡¡¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¡¢ÊõÊª¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ØÎØ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¡Ö»ä¤âÍèÇ¯Ž¤·ëº§20Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥ó¥°ºî¤í¤¦¤Ã¤È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë·ëº§¡£18Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢21Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¡¢24Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
