¡È½ã»ñ»º100²¯±ß¡ÉÍ¿ÂôÍã»á¡¢º§³è´ë²è¤ËÈþ½÷¤¬»¦Åþ¡Ö¤â¤Ï¤ä°ì¿Í¤À¤±Áª¤Ö¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×
¡¡¡Ö½ã»ñ»º100²¯±ß¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¶È²È¡¦Í¿ÂôÍã»á¡Ê42¡Ë¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡10·î25Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿º§³è´ë²è¤Ë¡¢Èþ½÷¤¬¡È»¦Åþ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Í¿Âô»á¤Ï6Æü¤Ë¡Öµ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¾åÃÒÂ´¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¶Ð¤á¤ë¿Æ¤¬³«¶È°å¤Î24ºÐ¤¬Ä¶ÀäÈþ¿Í¤Ç11Ï¢µÙ¼è¤ì¤ë¤«¤éÎ¹¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤ÇÍèÇ¯¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¹Ô¤¯ÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥È¥Ã¥×3¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤Î»Ò¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¥¤¥Ö¤ò²á¤´¤¹»Ò¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤â¤Ï¤ä´°Á´Éâµ¤¿Í´Ö¡£°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤Þ¤¿7Æü¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤»Ò¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²È¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¤È¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤é¤·¤¯¡¢ÁáÄ«¤«¤é»Å»ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¼¤«¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª²½¾Ñ¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À³Ê¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡£¤â¤Ï¤ä°ì¿Í¤À¤±Áª¤Ö¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡ÈÈáÌÄ¡É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£