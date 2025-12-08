オリックスは８日、宇田川優希投手と本田仁海投手の両投手と育成契約を結んだことを発表した。背番号は宇田川が「１２１」、本田が「１２３」に。この日、大阪市内の球団施設での契約更改交渉では宇田川が９００万減の２８００万円、本田が６００万減の２０００万円でサインした。（金額は推定）

宇田川は３月に右肘のトミー・ジョン手術を受けて今季登板なし。ここまでのリハビリの経過は順調で「あまり最近、僕が１軍で投げてる姿を見せられてないので来年は復帰してたくさん見てもらえるように」と来シーズンを見据えた。

２０２０年育成ドラフト３位で入団した宇田川。２２年７月に支配下登録されると、１９試合で２勝１敗３ホールド、防御率０・８１でチームの連覇に貢献。翌２３年も４６試合で４勝２０ホールド２セーブ、防御率１・７７で３連覇のチームを支えた。同２３年にはＷＢＣ日本代表メンバーとして世界一も経験している。

本田は９月に右肘クリーニング手術と右肘尺骨神経剥離術を受けたことを発表。２２年に登板４２試合で１４ホールドとリーグ優勝に貢献した。プロ通算９６試合に登板で今季１軍登板なし。「去年、一昨年よりさらに良い状態で投げられるようになれたら」と復帰へ意欲を見せた。