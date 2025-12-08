人気アニメ作品「ラブライブ！サンシャイン!!」（黒澤ルビィ役）役などで知られ、同作品のスクールアイドルグループAqoursのメンバーとしても活動する、声優の降幡愛さんが自身のＸを更新。

マンション火災で大きな被害が出た、香港でファンミーティングのイベントを開催することを告知しました。

更に、イベントの収益の一部を、被災者支援のため寄付するとしています。



【写真を見る】ラブライブ！・声優【 降幡愛 】 大規模火災の香港でイベント 『開催することで、皆さまのお力になれれば！』 収益の一部を寄付 被災者支援のため





降幡愛さんは「ファンの皆さまへ」「香港において11月に発生した重大な火災事故に関し、心よりお見舞い申し上げます。」と、投稿。



続けて「今月予定していた香港ファンミーティングですが、時期が時期だけに『本当にお伺いして良いものか？』と、とても悩みました。」と、記しました。



そして「そんな中、現地の皆さまからの後押しもあり『イベントを開催することで、皆さまのお力になれれば！』と、予定通り実施をさせていただくことになりました。」と、綴りました。



降幡愛さんは「少しでも復興のお手伝いになればと思い、本イベントの収益の一部を香港特別行政區政府の『大埔宏福苑援助基金』へ寄付し、宏福苑の被災者支援に充てさせていただきます。」と、投稿。



続けて「少しでも皆さまのお力になれれば嬉しいです。皆さま、香港で会えるのを楽しみにしております。」と、ファンに向けて呼びかけています。





【 降幡愛さん プロフィール 】



2月19日生まれ、長野県出身。



アニメ作品

「ラブライブ！サンシャイン!!」（黒澤ルビィ役）

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」（ゴメちゃん役）などをつとめる



2015年に『ラブライブ！サンシャイン!!』の出演が決まり、黒澤ルビィ役で本格声優デビュー。

同作品のスクールアイドルグループAqoursのメンバーとして活動し、2018年には東京ドーム2Daysのライブにて、国内外ライブビューイングを含め15万人を動員。同年末の第69回NHK紅白歌合戦に出演を果たした。



2019年には、自身初となる写真集『降幡愛写真集 いとしき』を発売。5/6付オリコン週間BOOKランキングジャンル別写真集（集計期間：4月22日〜4月28日）では、初登場1位を獲得した。

2020年9月23日にデビューミニアルバム『Moonrise』をリリースし、満を持してソロアーティストデビュー。

リードトラック「CITY」は、全国の主要FM/AMラジオでのオンエア楽曲調査（エアモニ）にて、9/21〜9/27のウィークリーオンエアチャート総合4位を獲得するなど、話題となった。

2021年4月には「降幡 愛 1st Live Tour APOLLO」をZepp4会場で開催し、7インチシングルレコード『AXIOM』を発売した。

降幡 愛が自作詞する歌詞と、本間昭光氏がプロデュース・作編曲する80’sサウンドが見事に融合・進化し、令和の現代に新たな風を吹かせている。



【担当：芸能情報ステーション】