映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』の公開日が2026年5月8日に決定し、あわせてキービジュアルと特報映像が公開された。

「みんなで叶える物語」をテーマに、女子高校生が学校で活動するアイドル“スクールアイドル”を通して夢を叶えていく姿を描く『ラブライブ！』プロジェクト。最初のシリーズである『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』など多くのシリーズを生み出し、TVアニメの放送や、キャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っている。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』が発表された。

「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」は、2023年5月20日正式リリースされたスマートフォン向けアプリ『Link！Like！ラブライブ！』をメインに、メンバーおよびキャストによる動画配信、雑誌展開、楽曲CDのリリース、ライブイベントなど、オールメディアで展開中のバーチャルスクールアイドル。金沢の私立蓮ノ空女学院を舞台とし、入学や卒業といったメンバーの高校生活がリアルタイムと同じ時間で進行していく。2025年に『Link！Like！ラブライブ！』は2周年を迎え、3Dアニメーション映画化が決定。さらに10月から12月にかけて5thライブツアーも開催された。

公開されたキービジュアルでは、「Bloom Garden Party」のステージを背に、卒業生の102期生を含んだスクールアイドルクラブ11人が描かれている。

特報映像では、卒業を控えた103期生が蓮ノ空の生徒として最後に立つ「Bloom Garden Party」のステージに、卒業生の102期生を含んだスクールアイドルクラブ11人が集結。

また、ムビチケ前売り券第1弾は、ユニット別CD付ムビチケ前売券（カード）全4種。ユニットごとに完全新規楽曲が収録される。詳細は後日発表される。（文＝リアルサウンド編集部）