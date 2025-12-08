「手強い相手だ。2010年も苦戦した」元オランダ代表スナイデルが日本を警戒！ 自国が優勝できるかとの問いには…「単純に他の国のほうが強い」【北中米W杯】

「手強い相手だ。2010年も苦戦した」元オランダ代表スナイデルが日本を警戒！ 自国が優勝できるかとの問いには…「単純に他の国のほうが強い」【北中米W杯】