「手強い相手だ。2010年も苦戦した」元オランダ代表スナイデルが日本を警戒！ 自国が優勝できるかとの問いには…「単純に他の国のほうが強い」【北中米W杯】
元オランダ代表MFウェズレイ・スナイデル氏が、森保ジャパンを警戒している。
先日、アメリカの首都ワシントンD.C.で、北中米ワールドカップ（W杯）の組分け抽選会が行なわれた。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフの勝者（ウクライナorポーランドorアルバニアorスウェーデン）との対戦が決定した。
オランダメディア『VOETBAL NIEUWS』によると、オランダ代表のレジェンドで、2010年南アフリカW杯の日本戦（０−１）では決勝ゴールを決めたスナイデル氏が、『ESPN』のインタビューで日本についてこう述べている。
「走力と俊敏性に富んだ選手を擁するチームで、手強い相手だ。2010年のワールドカップでも苦戦した。彼らはとにかく勝ち続けている」
また、自国がW杯で優勝できるかを問われると「そうは思わない。単純に他の国のほうが強いと思っているからだ。優勝を願っているが、信じてはいない。過去５年間、主要国に勝っていない」と本音を明かしている。
なお日本はこれまでオランダ相手に１分２敗と１度も勝てていない。W杯で初勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】北中米Ｗ杯、確定した全12グループの内訳を“出場国集合写真”とともに総チェック！
