ドジャース、一度“放出”の元守護神と再契約か 来季全休する可能性も「将来を見据えた動き」専門メディア
フィリップスはドジャースと再契約するのか(C)Getty Images
ドジャースからノンテンダーFAとなって去就が注目されていたエバン・フィリップスが、ドジャースと再契約するのではないかと報じられた。
【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る
米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者とケイティ・ウー記者の報道によれば、エバン・フィリップスとの再契約という形で「将来を見据えた動き」となる可能性があると、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が伝えている。
31歳の右腕は2023年に62試合で防御率2.05、自己最多となる24セーブをマーク。ドジャースの守護神として活躍した。翌24年は18セーブをマークしたが、今季は6月にトミー・ジョン手術を受けるなど、わずか7試合の登板に終わっている。
来季も大半が欠場、あるいは全休の可能性もあるといわれるフィリップスと再契約するのだろうか。同メディアは「フィリップスと再契約したとしても、2026年のリリーフ補強のニーズがすぐに満たされるわけではない。しかし、メジャーでの実績が証明されている投手をブルペンに呼び戻すことは、将来のシーズンに向けた安定感につながるはずだ」と主張していた。
チームは守護神を担ったタナー・スコットが不安定な内容で来季以降の守護神の座は不透明だ。リリーフ陣を少しでも厚くしたい狙いがあるかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。