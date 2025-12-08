ドジャース、一度“放出”の元守護神と再契約か　来季全休する可能性も「将来を見据えた動き」専門メディア

フィリップスはドジャースと再契約するのか(C)Getty Images

ドジャースからノンテンダーFAとなって去就が注目されていたエバン・フィリップスが、ドジャースと再契約するのではないかと報じられた。

米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者とケイティ・ウー記者の報道によれば、エバン・フィリップスとの再契約という形で「将来を見据えた動き」となる可能性があると、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が伝えている。

31歳の右腕は2023年に62試合で防御率2.05、自己最多となる24セーブをマーク。ドジャースの守護神として活躍した。翌24年は18セーブをマークしたが、今季は6月にトミー・ジョン手術を受けるなど、わずか7試合の登板に終わっている。