札幌市北区の新琴似に来ています。



本来ですとこの信号機の横に書いてある住所、地名の表記を見て取ることができるんですが、今はべったりと湿った雪が張り付いていて、どちらの表記も読み取ることができません。



そして地名表記だけではなくて、横断歩道があることを示す標識も非常に見えづらくなっています。



電柱それから電線などにも湿った雪が付着していまして、万が一ですけれども電線が切れて停電なんていうことにも注意が必要な天気となってきています。





午後4時現在、ポツポツと雪は降っている程度なんですが、降ったり止んだりを繰り返しています。時折強く降る時間帯もありまして、非常に水分の多い雪ですので、雪の粒が体についたところからどんどん水滴へと変わっていくんですね。外に出る方は防水のきいた服を着るか、あるいは傘があってもいいかもしれません。そういった非常に水分の多い雪ですから、路面は水たまりができているような場所もあるんですよね。この水分、泥を跳ね上げながら車が走行している様子も見受けられます。もし歩行者がいる場合には、ドライバーがゆっくりと安全運転を心がけていただきたいなと思います。比較的交通量が多い道路はこのように路面が今見えている状態なんですが、住宅街の方へと目を向けてみますと、路面が雪で覆われています。今ちょうどシャーベット状態から圧雪状態へと移り変わっていくような路面状況となっています。この後気温がどんどん下がってきて、これがこのまま凍りつくことが予想されます。非常に路面状況変わりやすい中となりますので、ドライバーはくれぐれも気を付けていただきたいと思います。