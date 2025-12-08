「戸郷の刺激になる」巨人がSB33歳、最多勝右腕獲得に動く理由　近鉄OB佐野慈紀氏の考察「巨人は欲しいでしょうね」

有原は2年連続最多勝と球界を代表する右腕として知られる（C）産経新聞社

野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回はレギュラーシーズン3位に終わった巨人の補強戦略にスポットを当てる。

巨人の先発ローテーションで今季2桁勝利が山崎伊織のみとあって、先発充実を目指す中、ソフトバンクの最多勝男、先に自由契約となった有原航平の獲得調査に動いているとされる。

有原といえば、日本ハムからキャリアをスタートさせ、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦。再びソフトバンクと契約し、日本球界に戻ってきた。

今季で3年契約が終了、自由契約となった。日本ハム時代の2019年に最多勝を獲得、直近2年間も最多勝のタイトルを獲得と球界を代表する本格派右腕として知られる。

巨人含め、複数の球団が獲得調査に動いているとされる中、佐野氏は「巨人は欲しいでしょうね。まずはローテーションを崩さないですし、イニングも稼いでくれる。（かつて在籍したエースの）菅野ぐらいの存在感はあるでしょうね」と絶賛。

同時に今季、負け星が先行と不調に終わった戸郷翔征の復活にもプラスに働くと見る。

「戸郷の刺激になるでしょうし、有原も（戸郷と同じく）フォークが武器ですから。そういう部分でも刺激になると思います」と佐野氏。